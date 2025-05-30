В Латвийском Национальном художественном музее объявлено об открытии первой "Рижской арт–недели". Основные ее события придутся на уик–энд, 30 мая — 1 июня, и практически на все события вход свободный.

Пройдемся по пунктам

Внешне мероприятие напоминает недавно прошедшую "Ночь музеев", когда открыты многие музеи и галереи страны. Но в данном случае акцент поставлен на латвийскую столицу и множество маленьких и новых галерей. Ведь Рига — город мастеров искусства!

В частности, прямо напротив Художественного музея около года назад открылась небольшая галерею Asni, ставшая отличной площадкой для латвийских и зарубежных художников. И идея о подобной арт–неделе исходит от директора этой галереи Элины Драке, которая поставила своей целью выход на международный уровень и привлечение туристов.

А для рижан это просто отличный повод для вечерней прогулки. Только для этого лучше всего вооружиться специальной картой со всеми пунктами мероприятий (в целом их 50), ее можно свободно получить в музее. Или предварительно ознакомьтесь с планом событий на сайте rigaartweek.com

По словам Элины, формат такой арт–недели предполагает, что город представлен очень концентрированно и связан с самым актуальным, лучшим, что происходит в Риге, а также в ее культурной и художественной среде в данный момент.

"В принципе, нам было ясно, что у Риги точно такой же потенциал, как и у многих других городов, — говорит госпожа Драке. — Мы не можем сравнивать себя с Лондоном или Парижем, но мы можем с таким же успехом взглянуть на города схожего масштаба, такие как Амстердам, Мюнхен, Стокгольм. И рижской арт–неделе есть что предложить Риге. Люди приезжают в город и, конечно, хотят увидеть мероприятия искусства, они хотят хорошо провести время. Это часть того, что мы хотим предложить этим мероприятием".

Не заблудиться в трех музеях

Кульминацией станет 29 мая, когда 25 арт–пространств будут открыты до 21.00 со специальными мероприятиями — кураторскими экскурсиями, открытием выставок, встречами художников и многим другим. 31 мая и 1 июня по всему городу пройдут различные выставки, мастер–классы, беседы и поп–ап мероприятия.

Вот вам стандартный маршрут, который стоит начать в Латвийском национальном художественном музее, где в сотрудничестве с Латвийским центром современного искусства в залах представлена самая масштабная на сегодняшний день персональная выставка латвийского художника из Нью–Йорка Виктора Тимофеева "Другие пассажиры".

После этого загляните в Asni, что напротив. Сбоку, на Элизабетес, находится галерея Maksla XO, уже более двух десятилетий представляющая актуальное современное искусство. Здесь сейчас открыта выставка "Теплый луг" Лиене Маккус, которая отображает в своих работах искусство садоводства, которое стало формой медитации. Это преданность природе — алтарь и молитва о гармонии между землей и человечеством.

В трех минутах ходьбы — Музей истории медицины имени Паула Страдыня, где открыта выставка знаменитого фотохудожника Яниса Глейздса (1924–2010). При этом особое внимание уделяется длительному сотрудничеству художника с хирургами в Научно–исследовательском институте травматологии и ортопедии. Потеряв обе руки в возрасте 24 лет, Янис после хирургической операции получил образование фотографа, ему предложили должность ассистента фотолаборатории, и он проработал в институте 40 лет. Был активным членом Рижского клуба любительской фотографии. Уникум!

Неподалеку маленькая улица Заля, где недавно свою арт–мастерскую открыл художник Арвил Линде. Его мистическая выставка "Ангельская полночь" передает через визуальные и технические способы сюрреалистические пейзажи. Загадочно!

А отсюда через большую автостоянку — в центр современного искусства, галерею в творческом квартале улицы Спорта, 2, где открыта персональная выставка израильтянки Нелли Агасси "Последствия".

А с другой стороны, пройдут мероприятия в арт–центре Zuzeum на улице Лачплеша, где гостей ждет фестиваль перформанса — значимое событие на международной арт–сцене, которое ежегодно собирает в Риге опытных и международно признанных художников, кураторов и ученых. Уже седьмой год подряд фестиваль является самым масштабным в своем роде в странах Балтии.

Безалкогольное искусство

Но вот вам, пожалуй, самое интересное. Вы наверняка знаете заброшенный в самом центре Риги бывший завод безалкогольных напитков Veldze (вход с улицы Матиса в самом ее начале). Так вот, в действительности это целый квартал, идущий параллельно улице Бривибас. За дело взялись арт–кураторы, которые договорились с эстонскими владельцами заброшенных строений, купивших их за 3 миллиона евро. И к весне будущего года здесь обещают открыть целую улицу, которая соединят улицы Бруниниеку и Матиса. По замыслу создателей, здесь разместятся не только мастерские и галереи художников, но также кафе, ресторанчики, творческие пространства.

Сейчас здесь с 29 по 31 мая с 16.00 до 21.00 в бывшей котельной завода пройдет Veldze Art Fair — трехдневная ярмарка современного искусства, организованная совместно тремя независимыми арт–пространствами в Риге: Asni, Tur и 427.

А кроме того, 29 мая в 21.30 здесь состоится специальный показ музыкального короткометражного фильма режиссера Иевы Алексы "Собачий взгляд". Эта работа сочетает в себе кино и электронную музыку, предлагая альтернативный взгляд на Ригу и опыт взросления. В центре сюжета — Валтерс, двадцатилетний парень из Риги, который лавирует между обязанностями моряка, романтическими увлечениями и повседневной рутиной в поисках смысла жизни. После показа, в 22.00, вечер продолжится мини–концертом Bel Tempo во дворе бывшей фабрики — уникальная возможность насладиться живой музыкой и летней вечерней атмосферой в самом центре города.

Открытие в парке

И, наконец, официальное и массовое открытие Рижской арт–недели состоится в пятницу, 30 мая, с 19.00 в парке Гризинькалнс.

В течение всего вечера: видеоинсталляция "Вечное возвращение" Эмилии Шкарнулите (Литва), торжественные речи, в 20.00 — эстонская художница Китти Флорентин представит новый перформанс под названием "Равновесие", в 21.30 — концерт Доменика Дюмона (Латвия), который впервые представит свой новый альбом Deux Paradis.

После официального открытия празднование продолжится в Zuzeum в сотрудничестве с серией мероприятий Penthaus Calling. Эта серия посвящена электронной музыке, объединяя начинающих и состоявшихся артистов.

Ну, за искусство и город мастеров!