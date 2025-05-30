Российская культура не создает популярных образов, пропагандирующих традиционные семейные ценности, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге.

По мнению священника, большинство современных художественных сюжетов разворачивается на фоне переживаний одиноких людей или детских травм. В качестве обратного примера крепкой многодетной семьи он привел американский мультсериал «Симпсоны».

«Американский ситком „Симпсоны“, 36 сезонов, 790 серий, уже 40 лет показывает любящую крепкую семью с тремя детьми. Вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — цитирует заявление митрополита издание "Медуза".

Говоря о российских мультфильмах, представитель РПЦ отметил «Смешариков», где герои «хоть и дружат, но живут по одному, они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает». Также он упомянул мультсериал «Маша и Медведь», в котором главная героиня «настолько самостоятельна, что мы не знаем, а вообще есть ли у нее семья, как она выглядит, как выглядит ее отец».

Митрополит добавил, что просит не считать его слова критикой этих российских мультфильмов и призывом в них что-то менять.