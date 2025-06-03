«Улететь» за 200 евро: рижский массажист стал героем бурного обсуждения в соцсетях

Прошедшие выходные в одной из популярных латвийских Facebook-групп разразилась весьма оживлённая дискуссия. Поводом стал, казалось бы, простой вопрос: «Разве 200 евро за массаж — это не слишком?»

Пост вызвал настоящую эмоциональную бурю — почти три сотни комментариев, десятки личных историй, юмористических реплик и даже запросов контактов дорогого массажиста, обещающего «лучший массаж во Вселенной», пишут Grani.lv.

Как выяснилось, речь идёт об услуге, предоставляемой одним из широко прорекламированных столичных массажистов, предлагающим двух- и двух с половиной часовые сеансы по цене, которая многих шокировала. Кто-то счёл это инвестицией в душевное равновесие, другие — недопустимой роскошью. Но равнодушных не осталось.

Космос или грамотный маркетинг?

Пользовательницы соцсетей, которым довелось побывать у массажного гуру, делились самым разным опытом. Одни называли процедуру «восстановлением энергетики» и «погружением в телесность». Кто-то признался: «Я отлетела от реальности». Однако не все были столь воодушевлены: «Вышла вся в масле, как картошка из фритюра». «Ждала, когда начнётся сам массаж, а не мягкие поглаживания под музыку. Но так и не дождалась». «Муж дома может и бесплатно погладить — зачем платить?»

Не обошлось и без сомнений в компетентности массажиста. Комментаторы упоминали отсутствие у него медицинского образования, говорили о слишком интимных прикосновениях и настойчивых просьбах оставить положительный отзыв в интеренете. Дополнительный интерес вызвали домыслы о специфике массажа: что именно входит в услугу за такие деньги? И всё ли включено? «За 200 евро я жду не просто прикосновений, а как минимум — телепортации», — пошутила одна из пользовательниц.

Спрос рождает предложение

Несмотря на критику, немало участниц обсуждения сходились в одном: пока есть желающие платить такие деньги, цена будет расти. Один из комментаторов справедливо заметил: «Два массажа по 200 — и уже билет в Таиланд, где тебя промнут за 5 евро до скрипа в костях».

Восприятие массажа, оказывается, сильно варьируется: кто-то ищет в нём лечебный эффект, кто-то — расслабление, кто-то — ритуал, граничащий с духовной практикой. Но большинство сошлись на том, что при такой цене у клиента должны быть как минимум чёткие ожидания, чтобы не выйти из салона в масле с вопросом: «А был ли массаж?»

Стоит отметить, что в Риге имеются салоны, предлагающие массажи как раз в этом ценовом диапазоне. Так, в некоторых спа-центрах антисрессовый двухчасовой массаж обойдётся в 260 евро, а трёхчасовой сеанс с проработкой тела, лица и головы — в 300 евро. Отельные салоны и премиальные спа за такую сумму предлагают авторские процедуры с аромамаслами, музыкой и полным сопровождением расслабляющего ритуала.

Так что, на вопрос, стоит ли платить 200 евро за массаж, каждый отвечает сам. Хотя удивление он вызывает у многих: «В стране с заработком плюс-минус 1200 евро в месяц у 80 процентов дееспособного населения, 50 евро за массаж — уже дорого. Какие 200?», написано в одном из самых популярных комментариев. Но, судя по спросу, кое у кого в Латвии деньги на дорогие массажи есть.