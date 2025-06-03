Baltijas balss logotype

«Улететь» за 200 евро: рижский массажист стал героем бурного обсуждения в соцсетях 1 1697

Lifenews
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
«Улететь» за 200 евро: рижский массажист стал героем бурного обсуждения в соцсетях

Прошедшие выходные в одной из популярных латвийских Facebook-групп разразилась весьма оживлённая дискуссия. Поводом стал, казалось бы, простой вопрос: «Разве 200 евро за массаж — это не слишком?»

Пост вызвал настоящую эмоциональную бурю — почти три сотни комментариев, десятки личных историй, юмористических реплик и даже запросов контактов дорогого массажиста, обещающего «лучший массаж во Вселенной», пишут Grani.lv.

Как выяснилось, речь идёт об услуге, предоставляемой одним из широко прорекламированных столичных массажистов, предлагающим двух- и двух с половиной часовые сеансы по цене, которая многих шокировала. Кто-то счёл это инвестицией в душевное равновесие, другие — недопустимой роскошью. Но равнодушных не осталось.

Космос или грамотный маркетинг?

Пользовательницы соцсетей, которым довелось побывать у массажного гуру, делились самым разным опытом. Одни называли процедуру «восстановлением энергетики» и «погружением в телесность». Кто-то признался: «Я отлетела от реальности». Однако не все были столь воодушевлены: «Вышла вся в масле, как картошка из фритюра». «Ждала, когда начнётся сам массаж, а не мягкие поглаживания под музыку. Но так и не дождалась». «Муж дома может и бесплатно погладить — зачем платить?»

Не обошлось и без сомнений в компетентности массажиста. Комментаторы упоминали отсутствие у него медицинского образования, говорили о слишком интимных прикосновениях и настойчивых просьбах оставить положительный отзыв в интеренете. Дополнительный интерес вызвали домыслы о специфике массажа: что именно входит в услугу за такие деньги? И всё ли включено? «За 200 евро я жду не просто прикосновений, а как минимум — телепортации», — пошутила одна из пользовательниц.

Спрос рождает предложение

Несмотря на критику, немало участниц обсуждения сходились в одном: пока есть желающие платить такие деньги, цена будет расти. Один из комментаторов справедливо заметил: «Два массажа по 200 — и уже билет в Таиланд, где тебя промнут за 5 евро до скрипа в костях».

Восприятие массажа, оказывается, сильно варьируется: кто-то ищет в нём лечебный эффект, кто-то — расслабление, кто-то — ритуал, граничащий с духовной практикой. Но большинство сошлись на том, что при такой цене у клиента должны быть как минимум чёткие ожидания, чтобы не выйти из салона в масле с вопросом: «А был ли массаж?»

Стоит отметить, что в Риге имеются салоны, предлагающие массажи как раз в этом ценовом диапазоне. Так, в некоторых спа-центрах антисрессовый двухчасовой массаж обойдётся в 260 евро, а трёхчасовой сеанс с проработкой тела, лица и головы — в 300 евро. Отельные салоны и премиальные спа за такую сумму предлагают авторские процедуры с аромамаслами, музыкой и полным сопровождением расслабляющего ритуала.

Так что, на вопрос, стоит ли платить 200 евро за массаж, каждый отвечает сам. Хотя удивление он вызывает у многих: «В стране с заработком плюс-минус 1200 евро в месяц у 80 процентов дееспособного населения, 50 евро за массаж — уже дорого. Какие 200?», написано в одном из самых популярных комментариев. Но, судя по спросу, кое у кого в Латвии деньги на дорогие массажи есть.

Читайте нас также:
#цены #массаж
3
0
0
10
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MiU
    Made in USSR
    3-го июня

    "...упоминали отсутствие у него медицинского образования..." Вот в этом и кроется самая большая проблема данной области в Латвии: люди несколько лет учатся на профессионального массажиста, платят не одну тысячу, проходят обязательные практики в медицинских учреждениях (за свой счёт), сдают с десяток экзаменов, получают статус "медицинского работника". Получают лицензию для работы массажистом. А тут приходят "мальчики со стороны" и позиционируют себя опытными массажистами. И самое интересное - никакой лицензии им для работы не надо!!! Вся собака зарыта в том, что лицензия нужна для "медицинского" массажа. А просто массаж могут делать все, кто угодно. Хоть соседка тётя Валя...

    17
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1009
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 536
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 295
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 184
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео