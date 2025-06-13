Немецкому солдату снизят зарплату за секс с женой боевого товарища

Федеральный административный суд в Лейпциге поддержал применение санкций в отношении старшего сержанта Бундесвера, который занялся сексом с женой сослуживца, сообщает Spiegel.

Как отмечается в материалах дела, солдат Бундесвера вступил в половые отношения с женой сослуживца после того, как супруги решили временно расстаться.

Внебрачные отношения длились несколько недель, после чего солдат прекратил их. Впоследствии распался и брак его сослуживца.

В результате военный суд вынес решение о запрете повышения старшего сержанта в звании и сокращении его оклада за нарушение дисциплины.

Но военная прокуратура Германии обратилась в Федеральный административный суд, решив, что наказание слишком сурово: сержант не нарушил закон и хорошо себя зарекомендовал на службе.

Федеральный административный суд в решении, опубликованном в пятницу, сослался на Закон о военнослужащих и констатировал, что внебрачные отношения солдата Бундесвера свидетельствуют об отсутствии уважения к сослуживцам.

Участие в супружеской измене может "массово негативно повлиять на повседневную жизнь военного сообщества и поставить под угрозу готовность защищать друг друга в кризисных ситуациях", говорится в решении.

Сохранив наказание, наложенное на сержанта Бундесвера, суд, однако, отметил, что тот мог не знать, что обязанность супружеского сожительства прекращается только после расторжения брака, а не когда супруги временно расстаются.