Давно известно, что Рига — город мастеров. Причем все в шаговой доступности. И зачастую вход свободный. Предлагаем вам три маршрута, которые расширят ваши творческие (и географические тоже) горизонты. И, возможно, вдохновят.

Фарфор, рубашки и рисовый барабан

До 16 ноября в галерее азиатского искусства R?gas Bir?a, что на третьем этаже величественного здания на Домской площади, открыта новая выставка, посвященная вьетнамскому искусству. В музее имеется небольшая коллекция искусства этой страны — около пятидесяти предметов. Большинство из них находятся в коллекции музея со второй половины XX века, последнее пополнение было в 2024 году.

Большую часть коллекции составляет традиционная цветная резьба по дереву Dong Ho, которая в основном выставлялась во время празднования вьетнамского Нового года, поэтому работы отражают позитивные и юмористические темы, такие как талисманы удачи, аллегории, основанные на народном фольклоре, рассказы об исторических личностях и других популярных событиях.

Вьетнам имеет сложную и многослойную историю, что также отражено в предметах в коллекции музея, которые связаны как с китайским наследием, так и с французским колониализмом — сине–белый фарфор, перламутровые инкрустации, опиумные трубки как отсылка к опиумной войне (1839–1842, 1856–1860) и шелковая вышивка 1912 года из Ханоя с прямыми отсылками к французскому колониализму.

Но кроме того, в минувшем году музей получил 17 предметов в дар от посольства Социалистической Республики Вьетнам в Швеции. Среди них традиционный вьетнамский мужской костюм, рисовый барабан и цветные гравюры на дереве.

Заодно можете посетить выставку раритетов из туринского музея Palazzo Madama, которая на первом этаже. И предупреждаем: 4 июля здесь откроется очередная итальянская выставка, которую предлагает легендарный музей Уффици из Флоренции!

Молодые да ранние плюс Леся

А еще в латвийской столице проходит традиционная Рижская биеннале фотографии. Мероприятие международное. В центре внимания — молодые и перспективные художники из Балтии и других стран Северной Европы, а также из стран Европы в целом, которые находятся на ранних этапах своей творческой карьеры. В программу также включены образовательные мероприятия.

"Хроносфера" в "Рижском художественном пространстве".

Пять минут ходьбы от Домской площади — и вы в intro–зале "Рижского художественного пространства" (Старая Рига, под Ратушной площадью, вход с улицы Кунгу), где до 6 июля можно увидеть персональную выставку Леси Васильченко (Украина/Норвегия) "Хроносфера". Выставка показывает, как война разрывает, разрушает, охватывает и трансформирует временную структуру человеческого и сверхчеловеческого существования, вторгаясь как в личное, так и в коллективное время.

Леся Васильченко работает с различными медиа — видео, фотографией, инсталляциями, а также выступает в качестве куратора. Высшее образование по специальности "журналистика" она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также по специальности "искусство" в Национальной академии искусств в Осло.

Самое интересное, что биеннале само идет в народ, так что не удивляйтесь, если до 22 июня на остановках общественного транспорта столицы вместо рекламы вы увидите загадочные фотографии. Это все — проект под открытым небом "(Меж)лики предсказаний, или Как читать лицо". И ко всему прочему 20 июня в новой галерее Asni на улице Кришьяня Валдемара — персональная выставка Петериса Виксны "Это кажется знакомым". Кстати, новый храм искусств открылся год назад прямо напротив главного музея страны — Латвийского художественного национального, куда, кстати, в последнее воскресенье вход традиционно свободный.

Международно признанный дуэт из Латвии Mareunrol’s.

Дуэт модельеров

А пока что в галерее современного искусства Asni открыта персональная выставка Mareunrol’s "Невидимые звуки, воображаемые сцены". Вы не знаете, кто скрывается под этим творческим псевдонимом? Значит, вы действительно несколько отстали от современного искусства. Это уже несколько лет ведущий творческий дуэт модельеров и сценографов, которые по жизни еще и супруги — весьма востребованные в Латвии и за рубежом Марите Мастиня–Петеркопе и Роланд Петеркопс. Критики уже несколько лет именуют их выдающимися!

Еще в 2016 году они были номинированы в числе десяти европейских номинантов на престижную международную премию Woolmark Fashion Award. В 2019 году опубликовали толстую книгу в качестве визуального обзора самых ярких работ. Ретроспективная выставка работ дуэта была показана в Музее декоративного искусства и дизайна в Старой Риге, которая, кстати, стала самой посещаемой выставкой того года в музее и была номинирована на финал премии латвийских общественных медиа как лучшая выставка визуального искусства 2019 года. В 2026 году MAREUNROL’S вместе с Бруно Бирманисом представят Латвию на 61–й Международной художественной выставке Венецианской биеннале.

Дуэт поступил весьма современно и концептуально: разместили в центре галереи стол–консоль для пресс–конференции, которая одновременно метафорически символизирует современную церковную кафедру. Причем консоль еще и звуки издает! Это все камень в огород журналистов, конечно. И служителей культа. По мнению авторов, каждая эпоха вносит новые вызовы, но в настоящее время вообще ужас — какофоническая реальность, созданная как раз средствами массовой информации и деятелями разных конфессий. Впрочем, простим художников, ведь их работа полна иронии, а не некоего обвинения.

С помощью этой работы дуэт предлагает зрителю задуматься о том, насколько велика, однако, медийная сила. И как мы ее используем, способствуя повышению плотности информации в мире. И предлагает мыслить критически, то есть каждую информацию, которая стекается к вам с разных сторон, — фильтровать и анализировать.

"Эта работа подобна памятнику, который позволяет нам задуматься о парадоксе — внезапно, с якобы широкой демократической точки зрения, мы оказываемся в эпицентре единообразия и загроможденного информационного поля, где все, кажется, доступно, — говорят Марите и Роланд. — Или это просто иллюзия доступности всего".