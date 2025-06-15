Сын Круга женится на девушке, в которую влюбился на «Давай поженимся!» Сын шансонье сделал предложение своей возлюбленной Ульяне прямо во время отдыха на Пхукете. Девушку он встретил благодаря участию в программе на Первом канале.

Романтическая история Александра Круга, сына легендарного шансонье Михаила Круга и певицы Ирины Круг, получила продолжение, достойное сценария романтического фильма. Молодой артист сделал предложение руки и сердца девушке, с которой познакомился на глазах у всей страны — в студии программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

Судьбоносный момент произошел в Таиланде, где Александр проводит отпуск со своей избранницей Ульяной. Пара отправилась на экскурсию к одной из главных достопримечательностей острова Пхукет — статуе Большого Будды. Пока девушка любовалась величественным видом, Круг встал на одно колено и произнес заветные слова. Ульяна сразу поняла, что происходит, и с радостной улыбкой кивнула в ответ.

«Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — написал певец в социальных сетях под романтичным видео, на котором он делает предложение.

Реакция туристов не заставила себя ждать — они начали аплодировать счастливой паре, которая, не скрывая чувств, слилась в поцелуе. Спустя несколько мгновений на пальце Ульяны уже красовалось то самое кольцо, а сама девушка лучилась счастьем и с гордостью демонстрировала украшение на камеру. О сроках свадьбы пока не сообщается, однако ранее Александр признавался, что мечтает о красивом, запоминающемся торжестве.

Поклонники артиста тут же узнали Ульяну. Именно она стала героиней одного из выпусков «Давай поженимся!», куда Александр пришел в поисках любви. Выпускник «Новой Фабрики звезд» честно признался ведущим, что в реальной жизни не может встретить девушку, с которой ему было бы по-настоящему хорошо, поэтому и решился обратиться к помощи экспертов программы — Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

В студии за сердце Александра боролись три девушки. Первой вышла Сабина — эффектная брюнетка, которая рассказала, что выросла в строгой семье и до сих пор следует правилам, установленным ее дедом. Богатый родственник купил ей апартаменты в Москве и Дубае, но при этом строго-настрого запретил вступать в близкие отношения до замужества. Следующей претенденткой стала Лариса — преданная фанатка творчества Круга. Она поведала, что побывала на его концерте в Пятигорске, даже пробралась за кулисы, чтобы лично познакомиться с артистом. Александр признал, что вспомнил ее и оценил настойчивость.

А вот третьей девушкой стала та самая Ульяна. Хрупкая блондинка пришла на программу вместе с родителями, но уверенно заявила, что уже давно самостоятельна. Благодаря популярности в социальных сетях и хорошему образованию она сама зарабатывает на жизнь. Девушка рассказала, что недавно вышла из долгих, но болезненных отношений — ее бывший партнер не стремился к развитию и часто просил у нее деньги. Мама Ульяны, наблюдая за тем, как артист обращается с ее дочерью, призналась, что не ожидала встретить столь достойного мужчину. Видимо, ее мнение сыграло роль — Александр сделал выбор в пользу Ульяны. Однако первое время пара предпочла не афишировать отношения. Только в феврале 2025 года они опубликовали совместный ролик, где артист прижимает девушку к себе, а она отвечает ему поцелуем.

С тех пор Круг регулярно публикует в соцсетях романтические кадры с любимой. Поклонники с интересом наблюдают за развитием их отношений: фотосессии, путешествия, видео с прогулок. Ульяна также не скрывает чувств — ее аккаунт пестрит фотографиями с Александром, под которыми она делится нежными признаниями. Похоже, девушка понравилась не только поклонникам, но и Ирине Круг. Певица не раз говорила, что ее сыну непросто было найти вторую половинку, ведь он искал не просто красивую спутницу, а ту, что разделяет его моральные ценности и взгляды на жизнь. В Ульяне он, по всей видимости, нашел все, о чем мечтал. Ирина не скрывает радости — ее сын наконец-то счастлив, и это для нее главное. Напомним, Александр Круг уже несколько лет выступает на сцене вместе с матерью. Его музыкальная карьера начала стремительно развиваться после участия в проекте «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ. Несмотря на то что он не стал победителем, молодой артист запомнился зрителям и завоевал множество поклонников. Теперь в жизни Круга начинается новая глава — семейная.