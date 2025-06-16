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«У нее не подгорает»: Пугачеву упрекнули в молчании на фоне ударов Израиля по Ирану 0 969

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
«У нее не подгорает»: Пугачеву упрекнули в молчании на фоне ударов Израиля по Ирану
ФОТО: Global Look Press

Певицу Аллу Пугачеву призвали прокомментировать атаки Израиля на Иран.

Пользователи сети призвали эстрадную певицу Аллу Пугачеву прокомментировать действия Израиля, которые привели к эскалации конфликта с Ираном.

Они указывают на то, что артисты, покинувшие Россию и переехавшие в Израиль после начала войны в Украине, молчат о развернувшейся ситуации. «В шоке, наверное. Решают, куда податься дальше. На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнем горела, так они решительно ее осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли», — написала одна из пользовательниц.

"Одну войну видят, а другую в упор не видят и их это не беспокоит. Двойные стандарты. А где же их человеколюбие и осуждение агрессора? От одной войны у нее подгорает. От другой - не подгорает вовсе" - написал другой пользователь.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

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#алла пугачева
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