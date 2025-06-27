Стал известен подарок и новые детали о свадьбе Безоса и Санчес

Миллиардер Джефф Безос преподнес своей невесте, репортерше Лорен Санчес, роскошный свадебный подарок. Об этом пишет Page Six.

Инсайдер сообщил, что один из богатейших людей в мире подарил возлюбленной ожерелье стоимостью от трех до пяти миллионов долларов (от 235 до 393 миллионов рублей). «Это бриллиантовое ожерелье с крупным камнем и соответствующими серьгами», — рассказал собеседник портала.

По его словам, Санчес появится в этом украшении на свадьбе и продемонстрирует его публике. «Вы не сможете не заметить это элегантное бриллиантовое ожерелье, поскольку оно почти такое же массивное, как суперъяхта Джеффа. Лорен в восторге от своего ослепительного нового ожерелья и серег, которые выводят ее и без того впечатляющую коллекцию на несколько ступеней выше», — подчеркнул источник.

Кроме того, выяснилось, что Санчес фотографирует свои драгоценности и образы за несколько дней до выхода на публику, чтобы знать, как она будет смотреться в них на свадебных снимках. Инсайдер отметил, что во время праздничных мероприятий, помимо упомянутого ожерелья, невеста появится в украшениях, стоимость которых может достигать 20 или 30 миллионов долларов (1,5 миллиарда или 2 миллиарда рублей).

Журналисты Reuters назвали предполагаемые затраты на свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства.

Так, стало известно, что стоимость торжества одного из богатейших людей мира может составить 46-56 миллионов долларов. Корреспондент агентства уже заметил пару у входа в эксклюзивный отель Aman Venice на Гранд-канале, где остановятся многие приглашенные звездные гости.