Baltijas balss logotype

Стал известен простой способ укрепить брак 0 490

Lifenews
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Стал известен простой способ укрепить брак
ФОТО: Unsplash

Публичные проявления нежности укрепляют брак.

Ученые выяснили, что один из самых эффективных способов сохранить счастливые отношения — это публичные проявления нежности. По данным международного исследования, объятия, поцелуи и держание за руки на глазах у других напрямую связаны с более высоким уровнем удовлетворенности в браке. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Исследование провели ученые из Силезского университета, опросив более 450 человек из Польши, Индонезии и Непала. Выяснилось: пары, которые чаще обнимаются и целуются не только дома, но и в общественных местах, ощущают большую близость, меньше подвержены стрессу и в целом чувствуют себя счастливее.

Авторы подчеркивают: подобные жесты не только укрепляют романтическую связь, но и улучшают психоэмоциональное состояние обоих партнеров. Особенно это важно в культурах, где физическая близость не считается нормой в общественном пространстве.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что совместные банковские счета могут стать дополнительным фактором стабильности в отношениях. А вот дефицит ласки — один из главных источников недовольства в браке, особенно у мужчин.

Читайте нас также:
#гражданский брак
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Намибийским женщинам племени химба разрешили пляски с обнаженным бюстом
Будут ходить, как бабушки. Иконка видео
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Это шок: Елена Сафонова и Ирина Розанова без грима
Две старинные подружки. Иконка видео
Актер вернулся к работе - правда, не такой активной, как прежде. Иконка видео
65-летний Кевин Спейси простил обидчикам - но не забыл 324
Место зверств на музыкальном фестивале. Иконка видео
«Проект Дина» раскрыл массовое сексуальное насилие ХАМАС 519
Шикарная "Мисс Ярославль" продолжает покорять мир. Иконка видео
Последняя любовь олигарха Березовского устроила девичник на Ибице 531
Красавица Кэти - чудо, как хороша. Иконка видео
40-летняя Кэти Перри мстит бывшему сексуальным купальником 527

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 26
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 34
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 66
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 80
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 87
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 70
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 26
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 34
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео