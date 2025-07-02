Далай-лама рассказал, что будет после его смерти

Духовный лидер тибетцев в изгнании Далай-лама в среду заявил, что после его смерти появится новый Далай-лама, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит существовать", — объявил харизматичный лауреат Нобелевской премии мира, буддист Тензин Гьяцо, которого тибетцы считают 14-й реинкарнацией на посту, существующем уже 600 лет. Это заявление он сделал, начиная встречу религиозных лидеров в гималайском городе Дарамсала в Индии.

Лидеру, которому 6 июля исполнится 90 лет, и тысячам других тибетцев приходится жить в изгнании в Индии с 1959 года, когда китайские войска подавили восстание в столице Тибета Лхасе.

90-летие Далай-ламы и его заявление о продолжении существования института имеют огромное значение не только для тибетцев, но и для его сторонников по всему миру, которые считают его символом ненасилия, сострадания и длительной борьбы за сохранение тибетской культурной идентичности в условиях китайской власти.

В то время как Китай обвиняет его в мятеже и сепаратизме, международно признанный Далай-лама называет себя "простым буддийским монахом".

Многие тибетцы в изгнании опасаются, что Китай может назначить собственного преемника, чтобы усилить контроль над территорией, куда он ввёл войска в 1950 году.