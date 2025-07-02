Baltijas balss logotype

Далай-лама рассказал, что будет после его смерти 0 625

Lifenews
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Далай-лама рассказал, что будет после его смерти
ФОТО: Unsplash

Духовный лидер тибетцев в изгнании Далай-лама в среду заявил, что после его смерти появится новый Далай-лама, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит существовать", — объявил харизматичный лауреат Нобелевской премии мира, буддист Тензин Гьяцо, которого тибетцы считают 14-й реинкарнацией на посту, существующем уже 600 лет. Это заявление он сделал, начиная встречу религиозных лидеров в гималайском городе Дарамсала в Индии.

Лидеру, которому 6 июля исполнится 90 лет, и тысячам других тибетцев приходится жить в изгнании в Индии с 1959 года, когда китайские войска подавили восстание в столице Тибета Лхасе.

90-летие Далай-ламы и его заявление о продолжении существования института имеют огромное значение не только для тибетцев, но и для его сторонников по всему миру, которые считают его символом ненасилия, сострадания и длительной борьбы за сохранение тибетской культурной идентичности в условиях китайской власти.

В то время как Китай обвиняет его в мятеже и сепаратизме, международно признанный Далай-лама называет себя "простым буддийским монахом".

Многие тибетцы в изгнании опасаются, что Китай может назначить собственного преемника, чтобы усилить контроль над территорией, куда он ввёл войска в 1950 году.

Читайте нас также:
#религия #тибет
0
1
3
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Намибийским женщинам племени химба разрешили пляски с обнаженным бюстом
Будут ходить, как бабушки. Иконка видео
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Это шок: Елена Сафонова и Ирина Розанова без грима
Две старинные подружки. Иконка видео
Актер вернулся к работе - правда, не такой активной, как прежде. Иконка видео
65-летний Кевин Спейси простил обидчикам - но не забыл 325
Место зверств на музыкальном фестивале. Иконка видео
«Проект Дина» раскрыл массовое сексуальное насилие ХАМАС 520
Шикарная "Мисс Ярославль" продолжает покорять мир. Иконка видео
Последняя любовь олигарха Березовского устроила девичник на Ибице 533
Красавица Кэти - чудо, как хороша. Иконка видео
40-летняя Кэти Перри мстит бывшему сексуальным купальником 528

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 35
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 38
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 71
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 85
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 92
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 75
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 35
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 38
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 71

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео