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37-летняя Рианна радостно демонстрирует беременность 0 417

Lifenews
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Ожидание ребенка - счастливая пора.

Ожидание ребенка - счастливая пора.

Певица любит появляться на публике в эффектных, а иногда и очень откровенных нарядах.

Совсем скоро Рианна и Asap Rocky станут родителями в третий раз. Живот звезды уже очень большой, но это не мешает ей выходить в свет в облегающих и полупрозрачных нарядах.

Любимица миллионов беременная 37-летняя Рианна и ее избранник 36-летний A$AP Rocky снова вышли в свет. В этот раз звезды стали гостями премьеры фильма «Смурфики в кино». Причем певица предстала перед публикой в весьма откровенном наряде.

А именно в нежно-голубом полупрозрачном топе, через который вовсю виден ее большой живот. А вот рэпер в этот раз был одет скромнее. Он явился на премьеру в полосатой рубашке и классических темных штанах. Серьезности его образу добавил галстук, а большие золотые серьги — особый шик.

Почти на всех фотографиях звезды держатся за руки. Исполнитель практически не отходил от любимой женщины и матери своих детей. А она, казалось, излучала внутренний свет: даря окружающим улыбку. Вопреки обыкновению, она не стала делать сложных причесок, а просто распустила волосы слегка, подкрутив локоны.

Отметим, что Рианна любит появляться на публике в эффектных, а иногда и очень откровенных нарядах. В последнее время звезда запала на голубой цвет. Так, например, для недавнего кинофестиваля в Каннах исполнительница выбрала ярко-голубое платье Alaïa, которое здорово подчеркнуло ее формы и, конечно же, округлившийся живот.

Интересно и то, что поклонники пары тогда сравнили беременную звезду со Смурфеттой. А это одна из главных героинь кинопремьеры, куда в этот раз и явилась знаменитость. Вероятно, ассоциация была связана с цветом ее наряда в Каннах, а еще и с тем, что она озвучила главную героиню в «Смурфиках 2».

Сейчас пользователи в Сети активно гадают: кто же родится у пары? Снова мальчик или долгожданная девочка? Счастливая мама не делится этой информацией с публикой. Некоторые предполагают, что исполнительница отдает предпочтения синим и голубым платьям совсем не случайно. Якобы в третий раз тоже родится мальчик.

Не так давно фотографы запечатлели, как супруги покидали ночной клуб L'Arc В Париже. Тогда знаменитость отдала предпочтение черному платью с множеством декоративных порезов. Фактически певица шла в неглиже. Как можно заметить, в повседневной жизни знаменитость отдает предпочтение удобной одежде. Чаще всего это джинсы и водолазки, просторные спортивные кофты. В такой одежде звездной мамочке проще управляться с детьми.

Совсем недавно папарацци застали женщину на одной из вечерних прогулок, где видно, как беременная певица держит на руках своего сына. Глава семейства был рядом и пытался угомонить второго малыша. Напомним, у звезд растут двое сыновей. 13 мая 2022 года на свет появился старший RZA, а спустя всего год родился младшенький Riot.

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#рианна
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