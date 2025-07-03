На экранах российская ведущая «10 sexy» предстает в образе гламурной дивы. Однако в реальной жизни, по признанию самой Алены Белой, она совсем другая. Сейчас звезда решилась на новый виток карьеры и дебютировала в качестве певицы под псевдонимом u4ikatana (ючикатана). В интервью артистка рассказала о том, с какими трудностями столкнулась на этом пути, как собиралась поступать в военное училище и почему живет в Оренбурге и не собирается переезжать в Москву.

— Вы посвятили клип Badgirl теме похищения людей в Азии. Почему вас тронула именно эта история? Что вы лично в ней почувствовали?

— На самом деле это очень актуальная история во всем мире. В России мы с этим практически не соприкасаемся. Но очень много туристов летают в Азию, мы все отдыхаем в Таиланде и других странах, в которых сталкиваются с данной проблемой. Люди пропадают, их продают в рабство. Это страшно в своей обыденности. В клипе есть намеки на то, чего стоит опасаться, на что обратить внимание, чтобы не попасть в беду.

Например, я забираю бокал у девушки, которая сидит на свидании с незнакомцем: он что-то в него подсыпал. К сожалению, на этапе монтажа этот момент пришлось вырезать. Поэтому я сейчас об этом рассказываю.

— Ваш творческий путь начался не со сцены, а с военного клуба и дзюдо. Как вы думаете, что в вас осталось от той девочки в кимоно и берцах?

— Я всю жизнь занималась спортом и планировала поступать в высшее военное учебное заведение, но не успела подать документы туда, куда хотела. И только поэтому пошла учиться в иняз, а в дальнейшем, попав на рэп-фестивали, я научилась читать рэп, использовать фастфлоу как сильную сторону своего творчества. Даже сейчас в моих текстах можно услышать именно фастфлоу.

А с той девочкой нас роднит, например, патриотизм. Знаете, сейчас многие эксплуатируют эту тему, используют в музыке патриотическую направленность, но я считаю, что о таких вещах не всегда нужно кричать. Все начинается с детства. А в детстве я пять лет была в военно-спортивных играх. Была на раскопках мест бывших военных действий в Старой Руссе. И когда ты поднимаешь флаг России, тебя награждают как лучшего командира отделения области, или твой клуб выигрывает очередные соревнования, когда находишь останки бойцов Великой Отечественной и ездишь на захоронения, то тогда воспитывается настоящий патриотизм и гордость за свою Родину, свой народ.

— Вы командовали настоящим отрядом в школьные годы, а сегодня развиваете музыкальный проект под названием u4ikatana (ючикатана). Что объединяет этих двух «командиров»?

— С самого детства я являюсь неким борцом за справедливость, за желание быть той, кем я являюсь на самом деле. Меня никогда не принимали: в детском саду, в школе, в университете. Я всегда была не такой, непонятной для окружающих — где-то более яркой, где-то не могла найти общий язык со сверстниками, потому что не молчала, если что-то не нравилось, если кто-то был не прав. Я не привыкла обманывать, говорю правду даже тогда, когда этого делать не стоит. Но благодаря этому я остаюсь самой собой — в том числе в своих проектах. Можно было бы петь о чем-то другом, делать популярную музыку и то, что легче попадет в ротацию, будет более востребовано и будет легче восприниматься аудиторией. Но я тот самый человек, который живет в неком протесте и пытается за что-то бороться. На данный момент я борюсь за то, что женский рэп все-таки есть. Да, он своеобразный. Моя мама, например, не понимает и не может услышать текст в моих песнях. (Смеется.) Но я считаю, что, даже не всегда понимая слова, можно получить удовольствие, слушая крутой бит и чувствуя настроение трека.

— u4ikatana (ючикатана) — звучит как имя героини киберпанк-сказки. Кто она для вас? Это альтер-эго, броня или зеркало души?

— Вообще, сначала мы хотели использовать Whitty. Очень долго придумывали псевдоним, сидели семьей за столом, и сын моего мужа сказал: «А почему бы тебе не быть Учигатаной?» Так называется оружие в его игре. Мне понравилось, но «учигатана» звучит довольно грубо, не совсем для меня. Поэтому мы с ним подумали и решили переделать в u4ikatana, использовали при написании небольшие ушки над буквой А. И все как-то сложилось.