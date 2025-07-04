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Лепс оказывает уважение проблемной семье юной невесты Авроры 0 582

Lifenews
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Ну чем же они не пара.

Ну чем же они не пара.

Внезапно для всех Виктория Боня начала откровенничать по поводу родственников Кибы.

Из-за статуса невесты Лепса 19-летняя Аврора Киба в центре внимания, а вместе с ней и ее семья, о которой до недавнего времени было известно не так уж много. Но теперь, когда начали всплывать интересные подробности о девушке и ее родителях, вопросов стало только больше.

Звезда юной Авроры взошла после того, как в 2024 году Григорий Лепс вывел ее на красную дорожку очередного светского мероприятия и представил всем как свою невесту. Связь с певцом обеспечила Авроре съемки в шоу с таким крупным артистом, как Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады, к слову, совсем не очаровался юной возлюбленной Лепса. «Тут спортсмены, артисты, экстрасенсы, а ты кто? Как личность ты не существуешь. Просто девушка кого-то…» — заявил Филипп Авроре в шоу «Мастер игры».

Стычку Киркорова и Кибы много обсуждали, но теперь благодаря другому шоу появилась новая тема для разговоров. Внезапно для всех Виктория Боня начала откровенничать по поводу семьи Авроры. Звезда «Дома-2» раскрыла ранее неизвестные и жуткие подробности об отце невесты Лепса.

Выяснилось, что Григорий Викторович уже давно знаком не только с самой Кибой, но и с ее родителями, из которых в живых сейчас только мать. Отец, если все правильно поняли намек Виктории, покончил с собой на фоне проблем с деньгами. К слову, мама Авроры вынуждена справляться с определенными трудностями. Про этот момент Боня сказала не так уж много, но совершенно очевидно, что пока что в семье невесты Лепса непростые времена.

«Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того, как погиб ее отец. Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно. Поэтому и стали писать, мол, дочь надо удачно выдать замуж. А за кого еще? Если есть такой друг семьи? У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — рассказала Виктория Боня в шоу «Злые языки».

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#григорий лепс
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