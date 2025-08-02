Baltijas balss logotype

Джастин Бибер разделся до трусов в компании жены-миллиардерши 1 603

Lifenews
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
Он пытался изобразить жгучую страсть.

Он пытался изобразить жгучую страсть.

За внеземной красотой Хейли теперь стоит и отпадное состояние.

31-летний канадский певец Джастин Бибер устроил вечеринку по случаю выхода седьмого студийного альбома - Swag.

Уже около года муссируются слухи о неладах в браке Джастина и 28-летней модели Хейли Бибер. Якобы супруги стоят на грани развода. В соцсетях певец то и дело оставляет насчет своих отношений с женой более чем странные посты. Подлил масла в огонь и исповедальный ресурс Swag:

  • Я бы предпочел никогда ее не встречать, несмотря на всю мою любовь, - делится печалькой исполнитель.

Однако на тусовке в лос-анджелесском клубе Bird Streets Джастин и Хейли неожиданно для всех почти не отлипали друг от друга. Их поцелуи оказались настолько жаркими, что Бибер разделся до трусов.

  • Мне кажется, нас всех просто водят за нос, - выразил возмущение большинства один из фанатов.

djastin-biber-1.jpg

Между тем 28-летняя Хейли Бибер разбогатела с рекордной скоростью. А ее муж Джастин никак не может расплатиться с долгом за отмененные в 2023 году гастроли. ри года назад Хейли Бибер создала косметический бренд Hailey’s Rhode, а на днях продала его компании Elf Beauty за $1 000 000 000.

  • Ей надо взять этот миллиард и бежать от этого мужчины (мужа Джастина) со всех ног, - советуют в интернете.

  • Хейли, разводись сейчас, пока Джастин не прикарманил твои деньги. А перед этим внеси поправки в брачный договор, - напоминают особо опытные.

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го августа

    Спасибо. Просто не мыслю своего существования без этой новости. Спасибо ббшечка, что просветила меня о труселях бобера...

    2
    4

