Он пытался изобразить жгучую страсть.
За внеземной красотой Хейли теперь стоит и отпадное состояние.
31-летний канадский певец Джастин Бибер устроил вечеринку по случаю выхода седьмого студийного альбома - Swag.
Уже около года муссируются слухи о неладах в браке Джастина и 28-летней модели Хейли Бибер. Якобы супруги стоят на грани развода. В соцсетях певец то и дело оставляет насчет своих отношений с женой более чем странные посты. Подлил масла в огонь и исповедальный ресурс Swag:
- Я бы предпочел никогда ее не встречать, несмотря на всю мою любовь, - делится печалькой исполнитель.
Однако на тусовке в лос-анджелесском клубе Bird Streets Джастин и Хейли неожиданно для всех почти не отлипали друг от друга. Их поцелуи оказались настолько жаркими, что Бибер разделся до трусов.
- Мне кажется, нас всех просто водят за нос, - выразил возмущение большинства один из фанатов.
Между тем 28-летняя Хейли Бибер разбогатела с рекордной скоростью. А ее муж Джастин никак не может расплатиться с долгом за отмененные в 2023 году гастроли. ри года назад Хейли Бибер создала косметический бренд Hailey’s Rhode, а на днях продала его компании Elf Beauty за $1 000 000 000.
Ей надо взять этот миллиард и бежать от этого мужчины (мужа Джастина) со всех ног, - советуют в интернете.
Хейли, разводись сейчас, пока Джастин не прикарманил твои деньги. А перед этим внеси поправки в брачный договор, - напоминают особо опытные.
