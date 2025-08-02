31-летний канадский певец Джастин Бибер устроил вечеринку по случаю выхода седьмого студийного альбома - Swag.

Уже около года муссируются слухи о неладах в браке Джастина и 28-летней модели Хейли Бибер. Якобы супруги стоят на грани развода. В соцсетях певец то и дело оставляет насчет своих отношений с женой более чем странные посты. Подлил масла в огонь и исповедальный ресурс Swag:

Я бы предпочел никогда ее не встречать, несмотря на всю мою любовь, - делится печалькой исполнитель.

Однако на тусовке в лос-анджелесском клубе Bird Streets Джастин и Хейли неожиданно для всех почти не отлипали друг от друга. Их поцелуи оказались настолько жаркими, что Бибер разделся до трусов.

Мне кажется, нас всех просто водят за нос, - выразил возмущение большинства один из фанатов.

Между тем 28-летняя Хейли Бибер разбогатела с рекордной скоростью. А ее муж Джастин никак не может расплатиться с долгом за отмененные в 2023 году гастроли. ри года назад Хейли Бибер создала косметический бренд Hailey’s Rhode, а на днях продала его компании Elf Beauty за $1 000 000 000.