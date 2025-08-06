В выходные Рига станет «столицей бургеров»

Дата публикации: 06.08.2025
В эти выходные в Риге устраивают очередной фестиваль бургеров. О том, как это заморское блюдо, более ста лет считавшееся атрибутом фастфуд-культуры, проникло в меню серьезных ресторанов и какие необычные бургеры можно попробовать у нас в Латвии, рассказал в передаче Латвийского радио 4 — в студии программы «Домская площадь» организатор праздника Эдгар Свенцс.

Бургер был изобретен в США в конце XIX века, и долгое время он был исключительно уличной едой. Однако за последние 8 лет бургерная культура во всем мире стала активно развиваться, и теперь это блюдо есть в меню практически всех ресторанов, включая даже мишленовские. Более того, именно по качеству бургера многие судят об уровне заведения.

В чем же секрет привлекательности бургера?

«Во-первых, это простое блюдо с минимальным количеством ингредиентов. В нем всего три составляющих: булка, мясо и соус (главный секретный компонент). При этом каждый повар может интерпретировать идею бургера по-своему, заменив мясо рыбой, дичью, креветками или предлагая вегетарианский вариант. Во-вторых, бургер очень быстро готовится, что в условиях современной жизни важно. Хороший бургер можно приготовить за 8-10 минут», — говорит Свенцс.

По его словам, типичный латвийский бургер — с говядиной, иногда с дичью. В последнее время повара все чаще экспериментируют с грибами. Например, очень популярным стал бургер с говядиной и лисичками. Еще один латвийский акцент — использование не пшеничной, а ржаной булочки.

По словам Свенца, который и сам является большим поклонником этого блюда, бургер не так калориен, как об этом порой говорят диетологи. «Если есть бургер без добавок, то там не так много калорий. Иногда даже меньше, чем у какой-то нашей привычной еды. Ну, а если вы категорически против хлеба, то вот, пожалуйста, диетический вариант — бургер в салатных листьях».

Фестиваль бургеров в Риге проходит в 8-й раз. В этом году на нем будет рекордное количество участников — 37. И это представители не только бургерных и закусочных, но и серьезных ресторанов. Новшество этого года — один из участников фестиваля предлагает исключительно рыбные бургеры.

На фестивале будет и конкурсная часть. Профессиональное жюри оценит бургеры всех участников и выберет лучший. В прошлом году им стал… бургер по-вьетнамски. Будет и чемпионат по поеданию бургера на скорость.

Мероприятие продлится два дня, в нем предусмотрена богатая культурная программа: концерт Жоржа Сиксны, диджей-сет Майи Розите, конкурсы.

Автор - Павел Кириллов
