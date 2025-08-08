Максима Галкина в Юрмале сбил автомобиль 10 4103

Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

Популярного юмориста Максима Галкина в Юрмале сбил автомобиль, сообщила проживающая в Латвии российская журналистка Божена Рынска.

В своем телеграм-канале она написала: "Максима Галкина сбил автомобиль три дня назад. Он ехал на велосипеде по Видус проспекту — тишайшая улица в Юрмале. Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима".

Божена уточнила, что женщина-водитель ехала на старом автомобиле Volkswagen, причем она "вылетела на Максима, даже не притормозив.

Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно".

Максим Галкин, как и многие предыдущие года, лето проводит в Юрмале, где у него накануне, 7 августа, прошел ежегодный концерт, собравший множество поклонников. Судя по опубликованному Боженой фото, на выступлении юморист был вынужден использовать бандаж для руки.

#Максим Галкин
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
