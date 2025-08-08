Раскрыта главная ошибка при стирке носков

Дата публикации: 08.08.2025
ФОТО: Unsplash

Перед стиркой носки необходимо вывернуть наизнанку.

Британский научный сотрудник отдела исследований и разработок компании Unilever Сара Шортер раскрыла главную ошибку при стирке носков. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Эксперт объяснила, что многие люди стирают носки внешней стороной наружу. Однако, по ее словам, они совершают распространенную ошибку. Так, она заявила, что изделия необходимо вывернуть наизнанку перед тем, как положить в барабан машины. «Стирка носков наизнанку позволяет полностью избавиться от бактерий. Кроме того, это продлевает их срок службы», — пояснила Шортер.

При этом специалист посоветовала провести предварительную стирку, если на изделиях присутствуют темные пятна. «Нанесите немного средства для стирки непосредственно на пятно, прежде чем вывернуть их наизнанку и положить в машину», — предложила она.

Кроме того, Шортер отметила, что на срок службы носков также влияет уход за ними после стирки. Так, она порекомендовала сушить их на бельевой веревке, поскольку это поможет сохранить эластичность.

Также рекомендуется добавить при стирке носков и нижнего белья ополаскиватель-дезинфектор, чтобы минимизировать количество бактерий.

