Один извращенец на пляже в Вецаки снимает других - а так можно было? 1 1318

Lifenews
Дата публикации: 17.08.2025
Latvijas Avīze
Один извращенец на пляже в Вецаки снимает других - а так можно было?

В социальной сети «Facebook» внимание общественности привлек мужчина, который, не скрывая своей личности, отправился на нудистский пляж в Вецаки и целенаправленно фотографировал обнаженных отдыхающих, а затем публиковал фотографии в Интернете.

Одна из читательниц LA.LV, обратив внимание редакции на эту тему, пишет: «Здравствуйте! Меня немного шокировала запись в Facebook, где кто-то, скорее всего психически неуравновешенный индивид, тайно сфотографировал обнаженных людей на нудистском пляже в Вецаки и опубликовал фотографии на Facebook. Не следует ли в таком случае вмешаться полиции?»

Портал LA.LV связался с Государственной инспекцией данных (DVI), чтобы выяснить, допустимо ли такое поведение, где проходит грань между разрешенной съемкой и нарушением частной жизни, а также что делать, если вы узнали себя на таких фотографиях.

Является ли законным фотографирование обнаженных людей на пляже без их разрешения?

DVI поясняет, что фотографирование в общественных местах само по себе не запрещено, но решающим фактором является то, можно ли идентифицировать людей на фотографиях и какова цель фотографирования.

Если фотография панорамная, люди на ней маленькие и неузнаваемые, правила защиты персональных данных на нее не распространяются. Однако это не означает, что каждый человек в общественном месте автоматически дает согласие на то, чтобы его фотографировали.

«Если конкретное лицо фотографируется целенаправленно без уважительной причины, это может быть расценено как нарушение частной жизни или даже преследование», — отмечает DVI.

Важно также то, что происходит с фотографией после этого. Если она хранится для личного использования и не распространяется, то на нее не распространяется действие Регламента о данных. Но как только изображение попадает в социальные сети и на нем можно узнать человека, публикующий должен быть в состоянии обосновать публикацию, чаще всего с согласия лица.

Существуют и исключения, например, произведения, созданные в художественных целях. Однако и в этом случае автор должен оценить, перевешивают ли интересы общества права конкретного лица на неприкосновенность частной жизни.

Можно ли фотографировать незнакомых людей?

Нет специальных норм, категорически запрещающих фотографировать незнакомых людей в общественных местах. Однако фотографировать и публиковать — это две разные вещи.

Многое зависит от ситуации:

Допустимые ситуации: публичные мероприятия, митинги, государственные праздники, концерты – нужно быть готовым к тому, что такие события будут фотографировать и освещать в СМИ.

Деликатные ситуации: если человек делает покупки в магазине и его начинают целенаправленно снимать на видео или фотографировать без оснований, это может быть нарушением права на частную жизнь.

Что делать, если вы нашли свое изображение в Интернете и не хотите, чтобы оно было общедоступным?

  1. Свяжитесь с автором изображения и попросите удалить публикацию.

  2. Если это не дает результата, сообщите об этом администрации платформы или воспользуйтесь функцией «Report».

  3. Если даже после этого изображение остается общедоступным, обратитесь в DVI с жалобой, приложив доказательства (скриншоты, переписку и т. д.).

  4. Можно подать иск в суд о нарушении конфиденциальности, а также о посягательстве на честь и достоинство, если фотография нелестная.

Какая ответственность грозит фотографу и публикующему?

С момента публикации изображения другого человека в Интернете для неограниченного круга лиц публикующий может быть привлечен к ответственности за нарушение права на неприкосновенность частной жизни, если суд это установит.

Необходимо иметь правовую основу – согласие, общественный интерес, свободу слова и т. д. Без этого публикующий рискует гражданско-правовой ответственностью.

Часто ли происходят такие случаи?

DVI признает, что большинство жалоб на несанкционированное использование изображений связано с социальными сетями. Часто они возникают между бывшими супругами, партнерами или поставщиками услуг и клиентами.

Часто заявители сначала даже не пытаются решить проблему с автором изображения или платформой. Есть также случаи, когда человек жалуется на публикацию фотографии без согласия, но оказывается, что в данной ситуации согласие не требовалось.

Случай на пляже в Вецаки ярко напоминает: даже если фотография сделана в общественном месте, это не значит, что ее можно свободно размещать в Интернете. Каждый публикующий несет ответственность за то, что делает с изображениями других людей.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    "Если конкретное лицо фотографируется целенаправленно без уважительной причины"... эм.. простите... подрочить-это уважительная причина или ещё нет? Ещё раз пардоньте...🙄

    0
    0

