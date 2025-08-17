По стопам Максима Галкина? Филипп Киркоров показал пострадавшую руку

Напомним, что недавно проживающий в Юрмале Максим Галкин был сбит миоой, управлявшей авто старушкой, передвигаясь на велосипеде. Но несмотря на серьезные травмы артист уже на следующий день дал более чем двухчасовой концерт в Дзинтари.

В конце апреля Филипп Киркоров дал сольный концерт в Санкт-Петербурге, но во время одного из номеров на звезде отечественного шоу-бизнеса загорелась куртка.

Филипп Бедросович не стал прерывать программу из-за давшей сбой пиротехники и продолжил радовать фанатов, но после концерта все же отправился в больницу. Медики сделали все возможное, чтобы помочь королю российской эстрады.

Несмотря на старания врачей, раны заживают медленно, но Киркорова это не останавливает — он не намерен надолго засиживаться в четырех стенах своего особняка и ждать окончательного выздоровления. 58-летний певец вышел на связь с поклонниками и рассказал, что планирует посетить фестиваль Игоря Крутого.

«Не было печали… просто уходило лето 2025! Подходят к концу каникулы, но впереди его яркий финал! Через пару дней встречаемся в Казани на „Новой волне“», — пишет исполнитель хита «Цвет настроения синий».

На опубликованных фотографиях Филипп Бедросович позирует в шелковой рубашке с рукавами по локоть на фоне бухты и горных вершин. Однако на одном из снимков внимательные подписчики заметили незарубцевавшиеся раны.

Фанаты переживают за здоровье любимого артиста. «Ожоги не зажили еще»; «Красивый, талантливый, яркий человек с горячей кровью. Дай Бог здоровья вам и вашим близким»; «А на руке все еще рана…» — пишут они в комментариях.

Напомним, в начале июля Филипп Киркоров рассказывал о состоянии здоровья. Он отмечал, что чувствует себя прекрасно, несмотря на полученные во время выступления травмы. «Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но, в целом, все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина. То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем?! Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — оптимистично говорил он журналистам.

А уже в конце июля любимец миллионов вышел на сцену VK Fest. «Это только начало. Я понял, что бренд Филиппа Киркорова все еще актуален. Такой прием, как сегодня, дорогого стоит. Я очень благодарен судьбе, что она мне дала таких поклонников», — отмечал он после выступления.