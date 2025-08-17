Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По стопам Максима Галкина? Филипп Киркоров показал пострадавшую руку 1 998

Lifenews
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
По стопам Максима Галкина? Филипп Киркоров показал пострадавшую руку

Напомним, что недавно проживающий в Юрмале Максим Галкин был сбит миоой, управлявшей авто старушкой, передвигаясь на велосипеде. Но несмотря на серьезные травмы артист уже на следующий день дал более чем двухчасовой концерт в Дзинтари.

В конце апреля Филипп Киркоров дал сольный концерт в Санкт-Петербурге, но во время одного из номеров на звезде отечественного шоу-бизнеса загорелась куртка.

Филипп Бедросович не стал прерывать программу из-за давшей сбой пиротехники и продолжил радовать фанатов, но после концерта все же отправился в больницу. Медики сделали все возможное, чтобы помочь королю российской эстрады.

Несмотря на старания врачей, раны заживают медленно, но Киркорова это не останавливает — он не намерен надолго засиживаться в четырех стенах своего особняка и ждать окончательного выздоровления. 58-летний певец вышел на связь с поклонниками и рассказал, что планирует посетить фестиваль Игоря Крутого.

«Не было печали… просто уходило лето 2025! Подходят к концу каникулы, но впереди его яркий финал! Через пару дней встречаемся в Казани на „Новой волне“», — пишет исполнитель хита «Цвет настроения синий».

На опубликованных фотографиях Филипп Бедросович позирует в шелковой рубашке с рукавами по локоть на фоне бухты и горных вершин. Однако на одном из снимков внимательные подписчики заметили незарубцевавшиеся раны.

530x600_1_c45c8bc0e66b3b603588b92db917e1c5@1130x1280_0x30Kmn2vc_4033163402813928661.jpeg

Фанаты переживают за здоровье любимого артиста. «Ожоги не зажили еще»; «Красивый, талантливый, яркий человек с горячей кровью. Дай Бог здоровья вам и вашим близким»; «А на руке все еще рана…» — пишут они в комментариях.

Напомним, в начале июля Филипп Киркоров рассказывал о состоянии здоровья. Он отмечал, что чувствует себя прекрасно, несмотря на полученные во время выступления травмы. «Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но, в целом, все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина. То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем?! Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — оптимистично говорил он журналистам.

А уже в конце июля любимец миллионов вышел на сцену VK Fest. «Это только начало. Я понял, что бренд Филиппа Киркорова все еще актуален. Такой прием, как сегодня, дорогого стоит. Я очень благодарен судьбе, что она мне дала таких поклонников», — отмечал он после выступления.

Читайте нас также:
#филипп киркоров #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го августа

    Видимо, это тенденция - руки калечат все мужья Пугачевой...

    4
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику
Ну чем они не пара. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых»
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 84
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 699
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения 415
Назван простой способ защиты от хронической боли
Назван простой способ защиты от хронической боли 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 28
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 28
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 53
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 67
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 59
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 28
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 28
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео