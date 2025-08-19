Baltijas balss logotype
Анну Седокову вызвали на допрос в Латвию

Lifenews
Дата публикации: 19.08.2025
instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

ФОТО: Instagram

В Латвии возбудили уголовное дело против Анны Седоковой по факту доведения до самоубийства её бывшего мужа Яниса Тиммы. В ближайшее время 42-летнюю певицу вызовут на допрос, сообщила адвокат семьи покойного баскетболиста Маргарита Гаврилова, пишет Сплетник.

Юрист отметила, что если Анна, которая сейчас отдыхает в Майами, не прибудет на допрос в Латвию, то ей могут закрыть въезд в Евросоюз. По сообщениям источника, Седокова игнорирует вопросы о деле, а также родственников Яниса, которые ранее подали на неё два иска в суд.

Гаврилова рассказывала, что между Анной и Янисом "абсолютно кабальным образом" был составлен брачный контракт, который его родственники также намерены оспорить. "Зачитаю вам просто один его пункт: "Всё имущество, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретённое до брака, в браке и после него, принадлежит Седоковой".

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. В конце 2024 года супруги официально развелись, а спустя неделю, через день после дня рождения певицы, 32-летний спортсмен покончил с собой в хостеле в Москве, где он жил после развода. На фоне смерти экс-супруга на Седокову обрушился хейт. Она в свою очередь заявляла, что перед смертью Янис угрожал наложить на себя руки и шантажировал её.

Напомним, что Анна Седокова была замужем трижды. В первом браке с футболистом Валентином Белькевичем певица родила дочь Алину, от второго мужа Макса Чернявского — дочь Монику, которая живёт с отцом в США. Младший ребёнок Седоковой, сын Гектор, появился на свет в 2017 году в отношениях с предпринимателем Артёмом Комаровым.

Янис Тимма тоже был женат на латвийской модели Сане Оше, от которой ушёл к Седоковой. У супругов остался сын Кристиан.

