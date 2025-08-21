Baltijas balss logotype
За что украинцы требуют извинений от 42-летней Лободы

Lifenews
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Звезда оказалась в центре языкового скандала.

Внезапная смена языкового кода после упоминания Ирпеня показалась части зрителей нелогичной.

Инцидент произошёл в Батуми, Грузия, где артистка встретилась с украинскими поклонниками после концерта. Среди них были дети из Ирпеня, которые сейчас живут в Батуми.

На видео с фан-аккаунта Лободы видно, как дети общаются с ней на русском. Услышав это, певица перешла на украинский и спросила: "Почему вы не говорите на украинском языке? Это же классно говорить на нашем языке".

Однако в начале разговора сама артистка обращалась к фанам на русском. Поэтому внезапная смена языкового кода после упоминания Ирпеня показалась части зрителей нелогичной.

В комментариях под видео пользователи отметили, что призыв Лободы выглядит противоречиво. Ведь на протяжении многих лет она строила карьеру преимущественно на русскоязычном контенте, а большинство её песен и постов в соцсетях остаются именно на русском.

До начала войны Лобода активно строила свою карьеру в России. В 2022 году она вернулась в Украину.

Известный украинский музыкант и участник Культурного десанта Коля Серга выразил свое мнение о певице Светлане Лободе в интервью с Наталией Мосейчук. По его словам, у Лободы был шанс получить второй шанс после своего заявления о поддержке Украины. Однако переломным моментом стало ее выступление в Харькове, где она пренебрежительно отнеслась к девушке с плакатом "Харьков без Лободы".

"Страна ее не вытолкнула, страна ей показала настоящее положение дел, и яркий момент был связан не просто с возвращением Светланы в Украину, а с конкретным действием. Это был Харьков, девушка, являющаяся проявлением мысли в Украине. Она сделала очень болезненную штуку. Если ты хочешь войти в это сообщество, то ты должен понять, чем ты готов пожертвовать ради этого. В этом случае, это жертва персоной, тем самым эго. Она не захотела приносить эту жертву. Ее никто не отталкивал. Она увидела цену, которую приходится платить за ошибки, и она не была согласна с этой ценой", - отметил музыкант.

Коля Серга также добавил, что Лобода приложила недостаточно усилий, чтобы извиниться перед украинцами.

"На самом деле Украина, украинский народ, люди, они умеют простить. Но для того, чтобы тебя простили, нужно извиниться. И попросить это не так, если бы ты это хотел сделать, а так, как это будет работать. Делать до тех пор, пока оно не сработает", - объяснил он.

#светлана лобода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    21-го августа

    оставили бы в покое эту ходячую рекламу ботекса и силикона !!!она никому не интересна не в России не в Украине !!! ради бабок она на лету переобуется !!!

    21
    2

