Киркоров признался в страхе перед лестницами 1 314

Lifenews
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Киркоров признался в страхе перед лестницами
ФОТО: Global Look Press

Певец Филипп Киркоров заявил, что всю жизнь боится лестниц.

Артист Филипп Киркоров признался, что всегда боялся лестниц. Об этом пишет Telegram-канал «Алена, Блин!».

В четверг, 21 августа, во время концерта в Казани артист попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, Киркоров быстро встал и продолжил выступление.

После номера к исполнителю подошла певица Ани Лорак, в разговоре с которой Киркоров признался, что никогда не любил лестницы. «Всю жизнь я боюсь этих лестниц! Всю жизнь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Киркорова диабет второго типа. По данным Mash, исполнитель жалуется на слабость, перепады настроения, постоянное чувство жажды и «ватные ноги». Отмечается, что на наличие заболевания также указывали раны, которые долго не затягивались после инцидента с пиротехникой на концерте.

  Е
    Ехидный
    22-го августа

    видимо давно в зеркало не смотрел - это лестницы его боятся !!!

