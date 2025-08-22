Киркоров признался в страхе перед лестницами

Артист Филипп Киркоров признался, что всегда боялся лестниц. Об этом пишет Telegram-канал «Алена, Блин!».

В четверг, 21 августа, во время концерта в Казани артист попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, Киркоров быстро встал и продолжил выступление.

После номера к исполнителю подошла певица Ани Лорак, в разговоре с которой Киркоров признался, что никогда не любил лестницы. «Всю жизнь я боюсь этих лестниц! Всю жизнь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Киркорова диабет второго типа. По данным Mash, исполнитель жалуется на слабость, перепады настроения, постоянное чувство жажды и «ватные ноги». Отмечается, что на наличие заболевания также указывали раны, которые долго не затягивались после инцидента с пиротехникой на концерте.