«Я попала в нишу стерв» – экс-министр Винькеле начала заниматься боксом 2 660

Lifenews
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
«Я попала в нишу стерв» – экс-министр Винькеле начала заниматься боксом
ФОТО: LETA

«К ощущению, что я теперь свободный человек, трудно привыкнуть», – признаётся бывшая министр здравоохранения. Сейчас радость Илзе Винькеле приносит бокс, пишет Santa.lv.

В середине июля, после четырёх лет судебного разбирательства по уголовному делу, связанному с выбором вакцин от Covid-19, бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле была полностью оправдана Рижским окружным судом, и прокуратура не обжаловала это решение.

«Опыт был уникальный, хотя я бы и обошлась без него. Это было достаточно травмирующее событие, которое больно ударило по самооценке. Я просто хочу забыть это и жить спокойно», – сказала Илзе в интервью журналу Privātā Dzīve.

Сейчас она работает в Государственном агентстве лекарств, где возглавляет Отдел безопасности лекарств. Она смогла занять эту должность только после оправдательного приговора суда первой инстанции. «Это дало мне передышку», – признаёт она.

Илзе знает: она относится к тем женщинам-политикам, которые людям либо очень нравятся, либо совсем нет. «У женщин в латвийской политике особое место – в основном декоративное. И, как видно, некоторые это осознанно культивируют – платье с глубоким декольте, пекут булочки, танцуют… Другая часть женщин-политиков, извините, воспринимаются как стервы. Особенно если у них есть, что сказать, есть напор, есть сила. Очень сложно найти золотую середину. Возможно, это удалось только Вайре Вийкe-Фрейберге.

Я классически попала в нишу стерв, потому что у меня было своё громкое мнение», – считает Илзе.

На вопрос о том, что сейчас приносит ей радость, Илзе откровенна: «Жизнь! Может быть, у меня ранняя стадия Альцгеймера, потому что в 53 года мне кажется, что жизнь становится всё лучше. Всё меньше вещей вызывают стресс. Всё равно, что говорят чужие люди. Всё равно, нравлюсь ли я кому-то, кроме тех, кто для меня важен.

Как я выгляжу? Больше морщин. Хорошо, что я могу их наблюдать, потому что есть люди, которые до этого возраста даже не доживают.

У меня достаточно хорошее здоровье и абсолютно фантастические отношения с тремя взрослыми сыновьями».

Некоторое время назад Илзе написала в соцсетях: «Спокойное воскресное утро прекрасно дополняется боксерской гимнастикой. Что-то среднее между рейвом и вполне приличной кардиотренировкой. Подходит и женщинам за 50». Она признаётся – с радостью открыла для себя регулярные тренировки по боксу в спортзале. «Это как дискотека – неоновый свет, музыка. Я не избиваю своих воображаемых обидчиков, мне просто очень нравится довольно экстремальная кардионагрузка. После бокса чувствую невероятную лёгкость», – объясняет она своё новое увлечение.

Илзе всё больше задумывается о физической активности, ведь она даёт больше сил и повышает качество жизни – в том числе эмоциональной.

#политики
Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    31-го августа

    Уважаю Винкеле.Считаю что незаслуженно ее обвиняли. А что теперь продают лишние вакцины. Тоже надо сажать раз не смогли предугадать

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го августа

    была полностью оправдана -- а иначе и быть не должно было, потому что это могло бы создать прецедент и привлекать к уголовной ответственности остальное высокопоставленное ворьё и не только женской составляющей.

    7
    1

