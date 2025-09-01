Леди Гага не изменяет себе и своему стилю. 39-летняя поп-звезда продолжает примерять на себя экстравагантные образы, шокируя даже видавших виды фанатов.

Еще недавно исполнительница хита «Alejandro» была брюнеткой с короткой челкой, а теперь Гага вернулась к своему фирменному блонду. Сегодня артистка показала себя в очередном эпатажном аутфите, сразив фолловеров наповал.

Звезда сцены облачилась в черное готическое платье, украшенное ключом и другими металлическими аксессуарами. Гага также водрузила массивный головной убор, напоминавший шапку Арлекино. Певица сделала выразительный театральный макияж, подчеркнув губы черной помадой. Позируя, артистка делала «страшное» лицо, изображая легкое безумие. А черно-белая гамма придала кадрам особую атмосферу с налетом ретро.

Фанаты засыпали Леди Гагу комплиментами, высоко оценив ее шутовской образ с сумасшедшинкой: «Ты просто красавица и икона», «Твой стиль прекрасен, мамочка монстров», «Уникальная».

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта; род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США, известная под сценическим псевдонимом Леди Гага — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса. 14 февраля 2015 года, в День святого Валентина, Леди Гага приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 33-летнего актёра Тейлора Кинни, с которым она познакомилась в 2011 году на съёмках клипа «Yoü and I». Пара собиралась сыграть свадьбу.

В июле 2016 года Леди Гага объявила, что рассталась со своим женихом.

В феврале 2017 года стало известно об отношениях Леди Гаги с её агентом Кристианом Карино. Летом 2017 года пара была помолвлена, но в связи с ухудшением состояния здоровья певицы, а также плотным гастрольным графиком подготовка к свадьбе была отложена[116]. Помолвка была расторгнута в феврале 2019 года накануне церемонии «Оскар».

С февраля 2020 года Гага встречается с предпринимателем Майклом Полански.

Леди Гага была крещена как католичка. Она назвала себя «христианкой», «практикующим католиком», при этом уверена, что Бог любит всех, в том числе, ЛГБТ-людей.