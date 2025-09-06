Артемий Лебедев заступился за уехавших из России релокантов

Блогер Лебедев заявил, что нельзя поражать в правах тех, кто уехал из России.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заступился за граждан, которые уехали из России. В выпуске обзора новостей он заявил, что таких людей нельзя ограничивать в правах.

Дизайнер назвал странным предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина запрещать релокантам, вернувшимся в Россию, работать в государственных структурах. По словам Лебедева, согласно Конституции России, каждый человек может свободно уезжать из страны и возвращаться в нее.

«Любой человек мог уехать по абсолютно любой причине. Даже если после этого он наговорил каких-то гадостей или в соцсетях напостил каких-то плохих мемов, то это совершенно не значит, что человек должен каким-то образом поражаться в правах», — заявил блогер и назвал релокантов обычными людьми.

Он также добавил, что любой человек имеет право совершить ошибку, а после исправить ее.