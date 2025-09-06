Baltijas balss logotype
Индустрия моды сражена неповторимыми Амандой Сейфрид и Джулией Робертс

Lifenews
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Это выглядит гениально, считают эксперты.

Даже потенциальный модный провал можно с легкостью превратить в удачный ход.

Выходя в свет, каждая знаменитость рассчитывает на вау-эффект. Но иногда все идет не по плану: рядом (или через несколько дней) кто-то появляется в точно таком же наряде. За десятилетия красных дорожек «Оскара», «Грэмми» и других премий накопились десятки подобных случаев. Для одних это стало настоящей катастрофой, для других — шансом оказаться в центре внимания.

Такое явление давно получило название дабл-дрессинг. И дело не всегда в полном совпадении: образ может быть одинаковым целиком или совпадать лишь деталями, например, цветом, тканью или фасоном. Но итог почти всегда один — сравнение и обсуждение. А значит, потенциальный модный провал можно с легкостью превратить в удачный пиар-ход.

Так и произошло на прошлой неделе с Амандой Сейфрид и Джулией Робертс. 39-летняя Сейфрид появилась на фотоколле фильма «Завещание Анны Ли» в том же луке Versace, в котором 57-летняя Робертс несколькими днями ранее представила в Венеции ленту «После охоты». Причем речь шла не о похожем комплекте, а о буквальном повторе. Одинаковым было все: от жакета и джинс с тонким ремнем, до расстегнутых пуговиц и закатанных рукавов полосатой рубашки. Даже укладки и макияж у актрис были почти идентичны. Отличалась лишь обувь.

Робертс надела коричневые лодочки из плетеной кожи, а Сейфрид стилизовала образ с минималистичными черными босоножками. Эта незначительная деталь многое изменила. Ведь за счет разницы в росте (Аманда на 13 см ниже Джулии) и высоты каблука, лук блондинки смотрелся более стильным и расслабленным, а звезды «Красотки» получился более собранный и строгий аутфит.

#джулия робертс
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

