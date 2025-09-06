Baltijas balss logotype
Миллиардерша из Москвы - 49-летняя кореянка Ким, воспитывает 7 детей 0 296

Lifenews
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Богатые люди всегда внешне излучают оптимизм.

Богатые люди всегда внешне излучают оптимизм.

"Последний год был периодом трансформаций, как для меня, так и для компании".

Татьяна Ким призналась, что по-прежнему сфокусирована на работе и воспитании детей, но при этом старается уделять время себе.

После развода с Владиславом Бакальчуком Татьяна Ким наслаждается жизнью. Вопреки предсказаниям бывшего её дела в бизнесе идут в гору. В новом интервью основательница маркетплейса Wildberries рассказала, как живет спустя время после расставания с мужем.

«Последний год был периодом трансформаций, как для меня, так и для компании. На самом деле компания уже давно стала неотъемлемой частью меня, и трудно сказать, где заканчиваюсь я и начинается Wildberries. После объединения мы вышли на новый уровень, и речь не только о выходе в новые страны или категории (мы много чего запускали), но и об усилении тех социальных задач, которые мы ставим перед собой как бизнес, и тех, которые я ставлю перед собой как человек. Это отражается и на компании, и на мне. В чем‑то я переоткрыла саму себя и вернулась к своим истокам. Например, вернула фамилию, что тоже, на самом деле, отражает внутренние изменения», — высказалась предпринимательница.

атьяна призналась, что сейчас весь её фокус по-прежнему направлен на работу и воспитание детей. Несмотря на высокую загруженность Ким старается уделять время себе любимой. Для бизнесвумен фокус на балансе между рабочим и личным сейчас превыше всего.

«Я руководитель крупной компании и по совместительству мама семерых детей. (Смеется.) Мое дело – это и есть моя жизнь. Но у меня есть время, которое я планово трачу конкретно на себя. А еще стала иногда брать в командировки своих детей, совмещая дела с общением с ними», — сказала она.

