Психиатр предупредил об опасном последствии ночных кошмаров

Ночные кошмары могут вызывать ускоренное старение организма, заявил, ссылаясь на результаты недавнего исследования, врач-психиатр Денис Исмаилов.

Врач уточнил, что ускоренное старение вызывают не сами сновидения: причиной становится сложный многоступенчатый ответ организма на сильный стресс, вызванный нарушением сна. При этом, как подчеркнул Исмаилов, иногда страшные сны могут быть симптомом других проблем со здоровьем, в том числе депрессии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Кошмары могут быть следствием тревожных мыслей, возникающих в результате конфликтов, недопониманий и нервного перенапряжения в течение дня. Получается замкнутый круг: стресс вызывает пугающий сон, который, в свою очередь, сам по себе является сильным стрессовым фактором», — пояснил доктор.

Психиатр добавил, что кошмары, как и другие нарушения сна, могут приводить к серьезному ухудшению качества жизни и ощутимым проблемам со здоровьем. «Поэтому, хотя страшные сновидения и являются серьезным провокатором старения, их нельзя рассматривать в вакууме и подходить к их лечению изолированно», — заверил Исмаилов.