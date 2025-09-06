В рижском Музее истории Латвийской железной дороги открыта масштабная выставка из собрания Латвийского национального музея литературы и музыки, который отмечает в этом году свое столетие!

Впечатляет — здесь и скрипка, на которой играл маленький Гидон Кремер, а в запасниках — скрипка маленького Раймонда Паулса (он же начинал как скрипач).

Ты помнишь, как все начиналось

Музей литературы и музыки был основан ученым Янисом Гресте, который стал собирать исторические раритеты (относящиеся к творчеству того же Райниса, например) еще после Первой мировой войны. А официально музей открылся в 1925 году — выставкой писем выдающегося латышского драматурга и писателя Рудольфа Блауманиса.

Кстати, если бы Блауманис прожил подольше, мог бы заслуженно получить Нобелевскую премию. Как и тот же Райнис, кстати, который на эту премию выдвигался дважды. В первое собрание музея вошло 540 экспонатов.

Гресте активно обращался к живым классикам латышской литературы и родственникам усопших, прося их пожертвовать различные предметы, которыми они пользовались. Тактика Гресте оказалась плодотворной: к концу 1925 года музей уже собрал несколько тысяч экспонатов.

Сорок лет назад по этому же пути пошел и Элмар Земович, некогда гобоист оркестра Латвийского радио, в котором познакомился еще с совсем молодым Раймондом Паулсом. Потом Элмар стал гобоистом в Латвийской опере. А сорок лет назад стал собирать для музыкальной коллекции музея уникальные инструменты, с которыми связана какая–либо выдающаяся история.

Подарок отца Раймонда Паулса

Сейчас Элмару почти 87 лет, и он продолжает свою деятельность. И результат этого, кстати — скрипка, на которой маленький Маэстро начинал свой музыкальный путь — в конце тридцатых годов прошлого века в Ильгюциемсе. Эту маленькую скрипочку ему лично соорудил отец Волдемар, работавший стеклодувом на фабрике невдалеке и который был мастером на все руки.

Год назад Раймонд Волдемарович передал этот раритет в музей литературы и музыки, основное хранилище которого находится как раз в самом начале Ильгюциемса, неподалеку от Дзегужкалнса, где на улице Пулка пару лет назад отстроен роскошный современный комплекс зданий, который официально является хранилищем Латвийского национального художественного музея.

Кстати, настоятельно рекомендуем туда зайти — вход за минимальную плату, а это настоящий музей. Одна коллекция старинных радиоприемников, встречающая вас на входе, чего стоит!

Старый орган

"То, что сейчас выставлено в музее истории железной дороги — это только малая часть коллекции музыкальных инструментов", — рассказал порталу bb.lv господин Земович, показывая на инструменты, которые расположились в просторном зале.

И здесь полсотни раритетов — от старинных труб размером выше человеческого роста до скрипки, на которой играл маленький Гидон Кремер. Великий скрипач современности родился в Риге и учился в музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня. И на шестидесятилетие одного из своих учителей, Волдемара Стурестепа, Гидон и его соученики подарили эту скрипочку на память, украшенную автографами учеников. И почти все ученики стали корифеями: Кремер — мировая звезда, мировой звездой стал и скрипач Филипп Хиршхорн (увы, умер в возрасте пятидесяти лет в девяностых), уехавший в США Аркадий Фомин и другие.

А еще здесь старый орган, полтора столетия назад игравший в церкви Святого Иоанна в Старой Риге. И он до сих пор звучит! На открытии на нем сыграли мелодию Адольфа Абеле, и все присутствующие погрузились в атмосферу былых времен.

Люди и инструменты

Элмар Земович говорит, что это все кропотливый труд, конечно. Ведь начинал он тогда, когда еще не было интернета и компьютеров, так что вся экспозиция — результат личных контактов и большой работы в архивах, в которых мастер изучал старые газеты, выискивал — почти детективный труд!

Выставка разделена на шесть групп по типам инструментов (клавишные, струнные, смычковые, духовые, ударные и инновационные инструменты). На выставке представлен выбор из 51 инструмента из коллекции музыкальных инструментов музея, охватывающий период с начала XVIII века до наших дней.

"В центре внимания выставки — история инструментов, созданных латвийскими мастерами на протяжении нескольких поколений; их включение в европейскую традицию музыкального инструментостроения, при этом оставаясь оригинальными и новаторскими.

Вторая линия выбора инструментов, представленных на выставке, раскрывает истории взаимоотношений между музыкальными инструментами и их пользователями, значимыми личностями в латвийской культуре. Эту линию продолжают выдающиеся современные латвийские исполнители в широкоформатных черно–белых фото— и видеодиалогах со своими инструментами", — подчеркивает Ивета Рускуле, директор Музея литературы и музыки.

Чудесные путешествия

Посетители смогут послушать шесть аудиовизуальных историй и увидеть цифровые и интерактивные демонстрации звучания отдельных инструментов. На "Стене мастеров" можно будет узнать о мастерах–изготовителях музыкальных инструментов в Латвии.

Каждый сможет поработать и использовать свои чувства, проверить на практике, сколько весит инструмент, опробовать сенсорный тренажер наблюдения и поработать с "осязаемыми" инструментами.

Выставка создана таким образом, чтобы каждый мог ее не только увидеть, но и услышать и почувствовать — и большой, и маленький, и любитель, и профессионал.

"Музыкальные инструменты, созданные латвийскими мастерами, как и локомотивы и вагоны, когда–то построенные на территории Латвии, демонстрируют способности наших людей, их вклад в развитие технологий. Мы искренне рады, что экспозицию "Прикосновение" можно будет увидеть в Музее истории Латвийской железной дороги, потому что она дает посетителям уникальный опыт увидеть эти очень разные миры вместе, в которых мы все еще можем найти точки соприкосновения.

Личности играют огромную роль в истории как латвийской музыки, так и железной дороги, а поезда и рельсы, как и музыкальные инструменты, в умелых руках могут унести нас в чудесные путешествия", — говорит о выставке директор Музея истории Латвийской железной дороги Илзе Фрейберга.

Все экспонаты застрахованы — на всякий случай.