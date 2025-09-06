Никита Пресняков в попытке забыть жену отправился на крупный музыкальный фестиваль.

После развода с женой Никита Пресняков пустился во все тяжкие. Бывшая супруга внука Аллы Пугачёвой уехала обратно в Россию, а сам он остался в Соединенных Штатах, где живёт на протяжении последних лет. За океаном Никита пытается строить карьеру музыканта, но пока серьезными творческими успехами похвастаться не может.

Развод сильно ударил по душевному состоянию молодого человека. Он погрузился в апатию и сфокусировался на общении с друзьями, которые помогают ему преодолеть этот непростой период. На днях Пресняков в компании товарищей отправился залечивать раны на один из крупнейших музыкальных фестивалей планеты Burning Man. Мероприятия проходят прямо посреди пустыни в штате Невада. Специально для фестиваля организаторы строят настоящий город. Никита делится в личном блоге яркими кадрами, сделанными в пустыне.

Внук Примадонны поделился, что на фестивале смог немного отвлечься от всего негатива, случившегося с ним за последнее время. Громкая музыка, шутки друзей, физическая активность и, конечно, море алкоголя, сделали свое дело. Никите удалось переключиться от переживаний и отдохнуть.

Пресняков и его супруга Алена уехали из России несколько лет назад. Молодая семья обосновалась в Лос-Анджелесе. Первое время дела пары шли не так уж и плохо. За счёт помощи близких Никита мог без лишних переживаний заниматься музыкой и пробовать себя в разных направлениях. Но ситуация изменилась. Построить успешную карьеру он так и не смог, а родители и бабушка уже не тянули содержание Никиты и его жены.

Говорят на фоне финансовых проблем и случился разлад в семье. Алёна – дочь успешного бизнесмена, которая привыкла к красивой реальности. Пресняков же не смог потянуть жизнь за границей и обеспечить себя и благоверную. Сейчас Никита в основном подрабатывает в небольших клубах, выступая с ремиксами старых песен. О возвращении в Россию он пока не говорит.