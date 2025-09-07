Как ваше здоровье? На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«7 сентября в 01:15 (по Риге) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28W16) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут», — говорится в заявлении.

Ранее в сентябре на Солнце также произошла вспышка уровня M1.0, то есть сильную. Ее длительность составила около 13 минут.

В конце августа научный сотрудник Натан Эйсмонт заявил, что солнечные вспышки вызывают магнитные бури на Земле, которые могут негативно сказаться на самочувствии некоторых людей и вызвать радиопомехи.