Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рыба станет деликатесом для богатых уже к концу века: прогноз ученых 1 266

Lifenews
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Рыба станет деликатесом для богатых уже к концу века: прогноз ученых
ФОТО: LETA

Климатические изменения, не снижающие темпов, грозят потерей значительных объемов морских ресурсов к концу текущего века. Иными словами, для наших детей и внуков морская рыба станет дорогим деликатесом, который не каждому по карману.

Как пишет научный вестник The Current, океаны могут казаться безграничными в своих запасах морских ресурсов, но ученые предупреждают о критическом влиянии человеческой цивилизации на эти экосистемы.

Так, исследователи из Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) при Калифорнийском университете в Сан-Франциско подсчитали, что совокупное влияние на океаны, которое уже является существенным, удвоится к 2050 году. Это влияние включает потепление океана, потерю запасов рыбных ресурсов, повышение уровня моря, подкисление и загрязнение.

Исследователи не назвали конкретных числовых значений этих изменений, но такую информацию в прошлом году публиковала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Ссылаясь на научные модели, она сообщала, что доступные для вылова массы рыбы сократятся минимум на 10% к середине века.

А к концу века, по худшему сценарию, который прогнозирует глобальное потепление на 3-4°C, сокращение морских ресурсов достигнет 30% или более. Речь идет об акваториях, которые граничат с 48 странами мира.

По более оптимистичному сценарию, который прогнозирует глобальное потепление на 1,5-2°C, эти изменения стабилизируются, и сокращение рыбной массы не превысит 10%. Но затронет практически все страны мира

Читайте нас также:
#рыбалка #экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    7-го сентября

    Да, да первый раз нам обещали, что уже 2015 году все утонем, потом к 20-му, теперь к концу века. А еще я открою страшную тайну- МЫ ВСЕ УМРЕМ.

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 256
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 318
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 91
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 741

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 16
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 46
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 51
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 38
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 16
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео