Тревога?! Ученые обнаружили новый вирус у летучих мышей

У летучих лисиц, обитающих в Австралии, обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Патоген получил название вирус Солт-Галли. Он является родственным по отношению к двум другим — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует как «приоритетные патогены».

В настоящий момент нет никаких признаков того, что Солт-Галли может заражать людей. Исследователи из Национального научного агентства Австралии отметили, что не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли его распространения к вспышкам заболеваний.