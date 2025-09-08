Baltijas balss logotype
Анджелина Джоли в 50 лет стала блондинкой, чтобы сыграть в триллере банкиршу 0 295

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Чудесное превращение.

Не все поклонники приняли изменения образа любимицы.

Анджелина Джоли ошарашила поклонников внешним видом. Бывшая жена Брэда Питта кардинально сменила имидж.

Анджелина Джоли появилась на публике в парике. 50-летнюю знаменитость запечатлели в Лондоне во время съемок новой драмы "Тревожные люди" режиссера Марка Фроста по роману скандинавского писателя Фредрика Бакмана. Артистка была одета в белое платье и пальто. "Страшно бледная Джоли в парике снимается в новом фильме", - делятся кадрами одни поклонники.

В фильме она исполняет образ инвестиционного банкира Зары. Сюжет разворачивается за день до Рождества. «Неудачливый преступник», пытавшийся ограбить банк, случайно берёт в заложники группу людей. В ходе событий герои, оказавшись на грани жизни и смерти, начинают раскрывать свои тайны. Новый облик Анджелины Джоли вызывает интерес у поклонников, а фильм обещает стать не только триллером, но и драматическим произведением, раскрывающим человеческую душу.

Другие отмечают, что их любимица сильно похудела и постарела. Третьи и вовсе смогли не сразу опознать актрису. Ведь выглядела Анджелина действительно неузнаваемой. Сделанные папарацци фото актрисы были опубликованы в издании People.

Вместе с Джоли в Лондон прилетел и ее старший сын Мэддокс. Он снова выполняет обязанности и ее ассистента, и фотографа. Ведь все помнят, что по-настоящему Джоли выглядит иначе.\

ppooopo2222.jpg

