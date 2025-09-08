Доктор Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас? Аспирин», — заявил доктор. Мясников добавил, что в других странах аспирин перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов.

Он объяснил, что из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева также предупредила россиян об опасности аспирина. По ее словам, медикамент может вызывать желудочное кровотечение. Она добавила, что препарат запрещено давать детям.