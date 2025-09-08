Доктор Мясников озвучил проблемы с сексом

Врач и телеведущий Александр Мясников счел проблемой, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом. О проблеме, связанной с интимными отношениями, он порассуждал в своем Telegram-канале.

Комментируя новость о том, что интимная близость поможет защититься от ОРВИ осенью, Мясников посетовал, что секс низвели до лекарства от простуды. «Это нас уговаривают [заняться сексом]? Вообще ведь это огромная проблема, когда огромное количество достаточно молодых мужчин и женщин больше ничего не хотят, а по статистике 40 процентов [из них] и не могут», — написал доктор.

По словам специалиста, нежелание заниматься сексом может быть следствием того, что современные люди постоянно испытывают стресс, борются с депрессий, а также пренебрегают физической нагрузкой и принципами правильного питания. Врач добавил, что также эти факторы влияют на фертильность у женщин.