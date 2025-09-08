Кто в этом году получил награды MTV Awards?

Церемония вручения наград MTV Awards прошла в Нью-Йорке. Леди Гага, получившая 12 номинаций, победила в номинациях "Артист года" и "За сотрудничество с Бруно Марсом", побив свой личный рекорд по количеству номинаций.

Ариана Гранде получила награду за "Видео года", Розэ и Бруно Марс с альбомом APT – за "Песню года", а Сабрина Карпентер – за "Альбом года".

Алекс Уоррен победил в номинации "Новый артист", Sombr победил в категории "Альтернативная музыка", а Мэрайя Кэри получила почетную награду и выступила с несколькими хитами.

Вечер завершился трогательным посвящением Оззи Осборну, ушедшему из жизни в июле.