Присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса оправдали американскую хип-хоп-исполнительницу Карди Би (настоящее имя - Белкалис Марленис Альмансар) по иску на 24 миллионов долларов. Об этом передает ABC News.

С иском в суд обратилась сотрудница охраны медицинского центра Эмани Эллис, обвинившая исполнительницу в нападении у кабинета акушера-гинеколога в 2018 году.

Эллис заявила, что Карди Би «порезала ей щеку семисантиметровым ногтем» и плюнула на нее. По ее словам, после инцидента ей потребовалась пластическая операция. Кроме того, нападение стоило ей работы, так как статус знаменитости исполнительницы «привлек нежелательное внимание», рассказала Эллис.

Карди Би, которая, как пишет ABC, тогда пыталась скрыть свою первую беременность от мужа - рэпера Оффсета, заявила суду, что Эллис следила за ней и снимала ее на телефон. Ее врач Дэвид Финке, а также сотрудница ресепшена подтвердили, что не видели драки.

По итогам гражданского судебного разбирательства присяжные решили, что Карди Би не обязана возмещать ущерб Эмани Эллис. После оглашения вердикта исполнительница поблагодарила своих адвокатов и присяжных. «Я даже не шучу. Даже если буду на смертном одре, клянусь богом, я скажу это на смертном одре: я не прикасалась к этой женщине», - сказала она.