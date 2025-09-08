На завтрак артистка предпочитает фасоль со шпинатом.

Недавно 52-летняя Гвинет Пэлтроу попыталась опровергнуть стереотипы о себе.

Меня представляют худой, богатой, красивой и знаменитой. Рисуют образ идеальной мамочки, леди высокого социального положения. Женщины должны мне завидовать, мужчины оказаться со мной рядом. Люди создали этот банальный, упрощенный образ. На самом деле у меня была странная жизнь. Меня не поймут, пока я не умру.

Может, тогда поймут, почему кинозвезда из высших слоев общества в линейке своего бренда Goop выпускает нефритовые яйца йони и свечи с ароматом собственного влагалища.

На днях ее коллекция эскапад пополнилась серией снимков из кухни, на некоторых из которых актриса позирует в одних трусах.

Это был завтрак с белой фасолью и сосисками. Шакшука в тосканском стиле, - подписала фото Пэлтроу. Еще она кладет туда помидоры, яйца и шпинат. Это блюдо популярно в большинстве арабских стран и Израиле.

Я случайно украла твою рубашку или…? - поддела маменьку 21-летняя дочь Эппл.

Кстати, ее отец - фронтмен рок-группы Coldplay Рик Мартин - недавно расстался с невестой, актрисой Дакотой Джонсон.