Мальчик отправился в 30-километровый пеший поход из-за ссоры матери и отца

В Таиланде девятилетний мальчик решил самостоятельно преодолеть 30 километров, чтобы вернуть мать домой. Об этом сообщает The Thaiger.

Как позднее рассказал мальчик, мать ушла из дома после ссоры с отцом. Он испугался, что она не вернется, и отправился в пеший поход в сторону дома родственников. Ребенок предполагал, что женщина уехала именно туда.

Пройдя пять километров, мальчик решил добираться дальше автостопом. Он стал «голосовать» на обочине, и к нему подъехал мотоциклист. Узнав о ситуации мальчика, водитель подбросил его до полицейского участка.

Полицейские решили сами отвезти ребенка к матери и встретили ее по пути. Женщина как раз возвращалась за сыном. Она призналась, что не ожидала от мальчика подобного, и попросила его больше так не делать.

