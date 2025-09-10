Baltijas balss logotype
Мальчик отправился в 30-километровый пеший поход из-за ссоры матери и отца 0 463

Lifenews
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Мальчик отправился в 30-километровый пеший поход из-за ссоры матери и отца
ФОТО: Unsplash

В Таиланде мальчик отправился в 30-километровый пеший поход ради матери.

В Таиланде девятилетний мальчик решил самостоятельно преодолеть 30 километров, чтобы вернуть мать домой. Об этом сообщает The Thaiger.

Как позднее рассказал мальчик, мать ушла из дома после ссоры с отцом. Он испугался, что она не вернется, и отправился в пеший поход в сторону дома родственников. Ребенок предполагал, что женщина уехала именно туда.

Пройдя пять километров, мальчик решил добираться дальше автостопом. Он стал «голосовать» на обочине, и к нему подъехал мотоциклист. Узнав о ситуации мальчика, водитель подбросил его до полицейского участка.

Полицейские решили сами отвезти ребенка к матери и встретили ее по пути. Женщина как раз возвращалась за сыном. Она призналась, что не ожидала от мальчика подобного, и попросила его больше так не делать.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая прошел пешком с детьми 800 километров, чтобы закалить их характер. «Дочь стала менее привередливой, а сын более самостоятельным», — отметила изменения в поведении детей их мать.

#дети и родители #дети
Оставить комментарий

