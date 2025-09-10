За грибами - в музей? Музей природы зовет на выставку

С 17 по 21 сентября в Латвийском Национальном музее природы будет проходить ежегодная «Большая выставка грибов», сообщили в музее, который организует выставку совместно с Латвийским обществом микологов.

Cбор и использование грибов является национальной традицией, включенной в Список национального нематериального культурного наследия. В год своего 180-летия Латвийский Национальный музей природы продолжает поддерживать и сохранять эту ценность, организуя выставку грибов, для которой специалисты музея собирают как можно более интересные материалы, отправляясь на природу.

На выставке грибы будут разделены на несколько групп: съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые.

Посетители выставки могут принести грибы, найденные в своем саду, парке или лесу, поскольку иногда именно таким образом в руки микологов попадают ценные экземпляры грибов. Все желающие смогут получить консультации по различным видам грибов.

Посетители выставки смогут оценить различные способы использования грибов в быту, например, будут представлены образцы пряжи, окрашенной грибами, бумага, изготовленная из грибов, а также микокомпозиты — композитный материал, пригодный для упаковки. Выставку дополнят акварели с изображением грибов.