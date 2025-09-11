Baltijas balss logotype
Открыт новый способ укрепить кости и остановить остеопороз 0 640

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Открыт новый способ укрепить кости и остановить остеопороз
ФОТО: Unsplash

Рецептор GPR133 усиливает работу отвечающих за рост костей клеток.

Ученые обнаружили перспективную мишень для лечения остеопороза — рецептор GPR133, который регулирует формирование костной ткани. Работа, опубликованная в Signal Transduction and Targeted Therapy, показала: активация этого рецептора усиливает работу остеобластов — клеток, отвечающих за рост костей — и помогает восстанавливать их структуру даже при тяжелых нарушениях.

Эксперименты на мышах продемонстрировали, что блокировка гена GPR133 приводит к снижению плотности костей и развитию признаков остеопороза. Напротив, стимуляция рецептора новым соединением AP503 усиливала образование костной ткани и предотвращала разрушение скелета в модели постменопаузального остеопороза.

Механизм действия оказался связан с активацией бета-катенинового сигнального пути, который играет ключевую роль в росте и обновлении костей. Кроме того, ученые выяснили, что на работу рецептора влияет еще и механическая нагрузка — то есть физическая активность.

Специалисты считают, что GPR133 может стать основой для создания безопасных и долговременных препаратов против остеопороза, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Новый подход позволит не только замедлять разрушение костей, но и запускать процессы их восстановления.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
