Отважный немец переплывет Атлантику на доске 0 272

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Бравый Михаэль в отличной форме для подвига.

Бравый Михаэль в отличной форме для подвига.

Ему придется совершить 4 000 000 взмахов веслом без подстраховки.

Энтузиаст водных видов спорта и активист-эколог из Германии Михаэль Вальтер 15 сентября отправится в необычное путешествие – через Атлантический океан на доске для сапсерфинга. Он надеется стать вторым человеком в истории, кому удастся это проделать. Данная инициатива проводится в рамках поддержки проекта «Ноль выбросов», которым Вальтер занимается на протяжении последних 17 лет.

Маршрут пролегает от порта Лагуш в Португалии к Канарским островам, а оттуда через острова Зеленого мыса к порту Кайенна во Французской Гвиане. Длина путешествия составит порядка 6 000 км, которые Вальтер планирует проплыть за три месяца. За это время ему придется сделать порядка 4 миллиона взмахов веслом, на что спортсмен потратит 600 тыс. ккал. У него не будет никакой поддержки на море, лишь канал связи по спутниковому телефону.

Средством передвижения выбрана океанская гребная лодка Rannoch R10 длиной около 6 м после модернизации и весом 200 кг. С собой Вальтер возьмет около 500 кг полезной нагрузки, куда помимо еды входят спасательный плот, цифровой картплоттер, аварийный радиомаяк-указатель местоположения (EPIRB), позиционный стробоскоп на мачте и руль с ножным управлением. Воду он будет получать из обратноосмотической установки Schenker, а энергию – от солнечных батарей.

Следить за путешествием Вальтера можно будет в режиме реального времени на сайте Zero Emissions. Предшественником Вальтера в 2016 году стал южноафриканский серфер Крис Бертиш, который первым в истории пересек Атлантику на переделанном гидроцикле. За 120 дней он проделал путь в 7400 км от Агадира в Марокко до острова Анегада в Карибском море.

