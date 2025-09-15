Эффект домино: более полусотни контейнеров рухнули с судна в воду

На днях в порту Лонг-Бич, который считается одним из самых загруженных в США, с судна в море упало более шестидесяти морских контейнеров.

Контейнеры свалились за борт с судна Mississippi 9 сентября примерно в 9 часов утра по местному времени.

Инцидент произошел в порту Лонг-Бич, расположенном примерно в тридцати двух километрах к югу от Лос-Анджелеса.

На видео, которое активно распространяется в соцсетях, видно, как огромная груда контейнеров падает за борт, пишет Guardian.

Как сообщил пресс-секретарь порта Лонг-Бич Арт Маррокуин, сообщений о пострадавших не поступало.

По данным береговой охраны США, в воде оказалось 67 контейнеров.

Согласно информации местных агентств, контейнеры были заполнены товарами из Китая - от обуви до электроники.

Лонг-Бич является одним из самых загруженных морских портов США: через него или порт Лос-Анджелеса проходит 40 процентов всех контейнерных грузов, прибывающих в страну.

Некоторые из контейнеров, судя по всему, упали на борт судна Stax 2, которое стоит у берега реки Миссисипи и предназначено для борьбы с загрязнениями - оно улавливает выбросы в воду.

Пустой морской контейнер может весить от 2,3 до 5,8 тонны в зависимости от размера.

Контейнерный терминал Kai G, один из шести терминалов порта, временно приостановил погрузку и выгрузку судов, пока власти занимались извлечением контейнеров из воды.

Контейнеровоз Mississippi ходит под португальским флагом и прибыл в Лонг-Бич после отплытия 26 августа из порта Яньтянь (Шэньчжэнь, Китай), согласно данным сайтов по отслеживанию судов в реальном времени.