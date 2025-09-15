Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффект домино: более полусотни контейнеров рухнули с судна в воду 0 423

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Эффект домино: более полусотни контейнеров рухнули с судна в воду
ФОТО: Unsplash.com

На днях в порту Лонг-Бич, который считается одним из самых загруженных в США, с судна в море упало более шестидесяти морских контейнеров.

Контейнеры свалились за борт с судна Mississippi 9 сентября примерно в 9 часов утра по местному времени.

Инцидент произошел в порту Лонг-Бич, расположенном примерно в тридцати двух километрах к югу от Лос-Анджелеса.

На видео, которое активно распространяется в соцсетях, видно, как огромная груда контейнеров падает за борт, пишет Guardian.

Как сообщил пресс-секретарь порта Лонг-Бич Арт Маррокуин, сообщений о пострадавших не поступало.

По данным береговой охраны США, в воде оказалось 67 контейнеров.

Согласно информации местных агентств, контейнеры были заполнены товарами из Китая - от обуви до электроники.

Лонг-Бич является одним из самых загруженных морских портов США: через него или порт Лос-Анджелеса проходит 40 процентов всех контейнерных грузов, прибывающих в страну.

Некоторые из контейнеров, судя по всему, упали на борт судна Stax 2, которое стоит у берега реки Миссисипи и предназначено для борьбы с загрязнениями - оно улавливает выбросы в воду.

Пустой морской контейнер может весить от 2,3 до 5,8 тонны в зависимости от размера.

Контейнерный терминал Kai G, один из шести терминалов порта, временно приостановил погрузку и выгрузку судов, пока власти занимались извлечением контейнеров из воды.

Контейнеровоз Mississippi ходит под португальским флагом и прибыл в Лонг-Бич после отплытия 26 августа из порта Яньтянь (Шэньчжэнь, Китай), согласно данным сайтов по отслеживанию судов в реальном времени.

Читайте нас также:
#чп #порт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 295
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 337
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 5
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 8
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 33
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 69
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 53
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 5
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 8
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео