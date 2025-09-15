Baltijas balss logotype
Внимание: энергетики оказались связаны с ростом суицидальных мыслей

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Внимание: энергетики оказались связаны с ростом суицидальных мыслей
ФОТО: Unsplash

Популярные среди молодежи энергетики опасны: ученые обнаружили взаимосвязь между их употреблением и возникновением суицидальных мыслей.

Регулярное употребление энергетических напитков повышает риск появления суицидальных мыслей и попыток даже при минимальных дозах. К такому выводу пришли авторы метаанализа 17 исследований с участием более 1,5 миллиона человек, опубликованного в журнале Nutrients.

Анализ показал, что уже одна банка энергетика в месяц заметно увеличивает вероятность негативных психических исходов, а рост потребления напрямую усиливает риск. Причина может крыться в сочетании сахара и стимуляторов, перегружающих нервную систему и провоцирующих тревожность.

Кофе же, напротив, проявил защитный эффект: более 60 чашек в месяц снижали вероятность суицидальных мыслей и попыток. Авторы отмечают, что напиток способен «блокировать» негативные эмоции и стабилизировать эмоциональное состояние.

Исследователи подчеркивают: выявленные ассоциации важны для разработки профилактических мер в области психического здоровья, а также для выработки рекомендаций по безопасному потреблению кофеина.

#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
