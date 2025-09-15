Baltijas balss logotype
Звезда скандального фильма «50 оттенков серого» почти обнажилась на публике

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Дакота, чудо как хороша.

Дакота, чудо как хороша.

Дакота Джонсон ведет большую общественную работу.

Дакота Джонсон повторила полуголый выход Марго Робби, сразившей публику прозрачным аутфитом. Звезда скандального фильма «50 оттенков серого» появилась на мероприятии в откровенном наряде, не оставив места для воображения.

35-летняя дочь Мелани Гриффит вышла в платье, засветив черный бюстгальтер и стринги. Дакота сделала высокую прическу и нанесла вечерний макияж, подчеркнувший ее миловидные черты лица. Сияющая актриса демонстрировала свою фигуру, с удовольствием позируя фотографам.

wpp0001111.jpg

Однако пользователи Сети, и так привыкшие к разного рода пикантностям, не оценили смелый образ Джонсон, назвав его вульгарным и неуместным.

«Дакота такая же, как Марго вчера, полуголая — это вульгарно», «Ужасная тенденция — ходить в нижнем белье на официальные встречи. Это выглядит дешево и слишком откровенно», «Дакота выглядит нелепо», «Это дно. Сначала почти обнаженная Марго, потом Дакота», «Что это за странная тенденция набрасывать тюль поверх трусов? Отвратительно», — вспыхнули интернет-пользователи.

Дакота Майи Джонсон — американская актриса и модель. Наиболее известна по роли Анастейши Стил в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого», за участие в которых она получила премию «People’s Choice Awards», номинацию на премию BAFTA, а также другие номинации на различные кинонаграды.

С 2013 по 2014 год Дакота встречалась с актёром Джорданом Мастерсоном. С 2014 по 2016 год актриса состояла в отношениях с музыкантом и моделью Мэттью Хитом.

С 2017 года Дакота встречается с солистом группы Coldplay Крисом Мартином, который на 12 лет старше нее. Они жили вместе в Малибу, штат Калифорния и были помолвлены. В июне 2025 года стало известно, что пара рассталась после восьми лет отношений.

Джонсон является энтузиастом татуировок и была назначена послом бренда люксовой моды Gucci. В ноябре 2020 года было объявлено, что она стала инвестором и со-креативным директором Maude, бренда сексуального здоровья. В 2018 году она сотрудничала с 300 женщинами в Голливуде, чтобы создать инициативу Time's Up для защиты женщин от домогательств и дискриминации. Джонсон — заядлый читатель. В марте 2024 года она запустила книжный клуб.

#знаменитости
Оставить комментарий

