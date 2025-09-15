Дакота Джонсон повторила полуголый выход Марго Робби, сразившей публику прозрачным аутфитом. Звезда скандального фильма «50 оттенков серого» появилась на мероприятии в откровенном наряде, не оставив места для воображения.

35-летняя дочь Мелани Гриффит вышла в платье, засветив черный бюстгальтер и стринги. Дакота сделала высокую прическу и нанесла вечерний макияж, подчеркнувший ее миловидные черты лица. Сияющая актриса демонстрировала свою фигуру, с удовольствием позируя фотографам.

Однако пользователи Сети, и так привыкшие к разного рода пикантностям, не оценили смелый образ Джонсон, назвав его вульгарным и неуместным.

«Дакота такая же, как Марго вчера, полуголая — это вульгарно», «Ужасная тенденция — ходить в нижнем белье на официальные встречи. Это выглядит дешево и слишком откровенно», «Дакота выглядит нелепо», «Это дно. Сначала почти обнаженная Марго, потом Дакота», «Что это за странная тенденция набрасывать тюль поверх трусов? Отвратительно», — вспыхнули интернет-пользователи.

Дакота Майи Джонсон — американская актриса и модель. Наиболее известна по роли Анастейши Стил в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого», за участие в которых она получила премию «People’s Choice Awards», номинацию на премию BAFTA, а также другие номинации на различные кинонаграды.

С 2013 по 2014 год Дакота встречалась с актёром Джорданом Мастерсоном. С 2014 по 2016 год актриса состояла в отношениях с музыкантом и моделью Мэттью Хитом.

С 2017 года Дакота встречается с солистом группы Coldplay Крисом Мартином, который на 12 лет старше нее. Они жили вместе в Малибу, штат Калифорния и были помолвлены. В июне 2025 года стало известно, что пара рассталась после восьми лет отношений.

Джонсон является энтузиастом татуировок и была назначена послом бренда люксовой моды Gucci. В ноябре 2020 года было объявлено, что она стала инвестором и со-креативным директором Maude, бренда сексуального здоровья. В 2018 году она сотрудничала с 300 женщинами в Голливуде, чтобы создать инициативу Time's Up для защиты женщин от домогательств и дискриминации. Джонсон — заядлый читатель. В марте 2024 года она запустила книжный клуб.