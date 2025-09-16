Юморист Евгений Петросян назвал 80-й день рождения лучшим и пошутил о возрасте.

Известный юморист Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнилось 80 лет, назвал этот день рождения лучшим и пошутил о своем возрасте. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Петросян опубликовал фото и видео, на которых запечатлены моменты из его жизни. В частности, он выложил снимки с рыбалки, фотографии с детьми — Ваганом и Матильдой — и супругой Татьяной Брухуновой.

«Мой лучший день рождения! Говорят, если тебе много "стукнуло" — отбивайся!» — подписал публикацию юморист.