Американскому пенсионеру Джо Байдену не хватает денег, чтобы оплачивать счета

Lifenews
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
На фото: Джо Байден во время последнего приезда в Ригу.

На фото: Джо Байден во время последнего приезда в Ригу.

ФОТО: LETA

Джо Байден не может свести концы с концами на президентскую пенсию, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что у Байденов накопилось около 800 тысяч долларов долгов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич. Пенсия и пособия экс-президента и сенатора в 416 тысяч долларов в год не позволяют покрыть расходы, а дополнительных источников заработка нет.

Байдену оказалось непросто монетизировать свое президентство: компании не спешат приглашать его для публичных выступлений, а популярность экс-президента среди союзников снизилась.

Желающих заказать выступление за 300–500 тысяч долларов практически нет и вся надежда на 10 млн долларов за мемуары.

Но даже эта сумма выглядит довольно скромно на фоне гонораров экс-президента Барака Обамы, который получил за книгу 60 млн долларов. Вдобавок Байден борется с раком простаты.

Его супруга, Джилл Байден, ушла с работы преподавателя и занялась неоплачиваемой общественной деятельностью. Сын Хантер задолжал миллионы долларов по алиментам, а его публичные выступления, книги и картины теперь никого не интересуют.

#пенсии #джо байден
