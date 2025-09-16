«Что ещё нужно в мои годы!» Маэстро рассказал, что сейчас приносит ему радость

13 сентября в Музыкальном доме «Daile» в рамках Месяца поэзии состоялась особая премьера — «ШЕКСПИР. СОНЕТЫ. Паулс | Бусулис | Кейшс». Маэстро Раймонд Паулс создал музыкальное сопровождение к сонетам Шекспира, которые исполнял Интар Бусулис и интерпретировал Андрис Кейш, пишет kokteilis.lv .

Это музыкально-литературная встреча, где поэзия Ренессанса приобретала современное звучание, сохраняя при этом классическую силу и эмоциональную насыщенность.

«Меня радует уже сам факт, что я ещё двигаюсь, могу выступать, и рядом со мной есть люди, которые хорошо ко мне относятся. Что ещё нужно в мои годы», — рассказал Маэстро Раймонд Паулс за четыре месяца до своего 90-летнего юбилея в интервью журналу Privātā Dzīve.

«Сцена действительно помогает чувствовать себя лучше, но каждое выступление — это большая ответственность», — добавил Маэстро после двухчасового музыкального спектакля.