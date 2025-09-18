Туристка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте

Британская пенсионерка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте. Об этом сообщает газета The Sun.

Уточняется, что трагедия произошла в испанском городе Бенидорм. В полицию обратился знакомый двух британских путешественниц. Он нашел одну из них бездыханной на полу в квартире, с обмотанным вокруг шеи кабелем. Подозреваемая в преступлении 64-летняя туристка самостоятельно сдалась экстренным службам, ее задержали на месте. Кабель был передан судебно-медицинским экспертам для дальнейших проверок.