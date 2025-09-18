Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Туристка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте 1 771

Lifenews
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Туристка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте
ФОТО: Unsplash

The Sun: пенсионерка задушила подругу кабелем на отдыхе в Бенидорме.

Британская пенсионерка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте. Об этом сообщает газета The Sun.

Уточняется, что трагедия произошла в испанском городе Бенидорм. В полицию обратился знакомый двух британских путешественниц. Он нашел одну из них бездыханной на полу в квартире, с обмотанным вокруг шеи кабелем. Подозреваемая в преступлении 64-летняя туристка самостоятельно сдалась экстренным службам, ее задержали на месте. Кабель был передан судебно-медицинским экспертам для дальнейших проверок.

Читайте нас также:
#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го сентября

    Насмотрятся этих своих Белых Лотосов и потом душат друг-дружку.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 332
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 356
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 93
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 760

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 0
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 28
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 34
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 50
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 110
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 59
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 0
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 28
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео